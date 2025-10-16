Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Валенсії після злив знайшли тіло чоловіка, який помер 15 років тому

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Валенсії після злив знайшли тіло чоловіка, який помер 15 років тому
фото з відкритих джерел

Тіло було знайдене під час повені, коли вода з тераси просочилася на нижчі поверхи, спричинивши сильний запах

У Валенсії у Іспанії після проливних дощів і затоплення тераси одного з будинків мешканці виявили тіло у квартирі, де господаря не бачили вже багато років. З’ясувалося, що чоловік помер близько 15 років тому, повідомляє «Главком» із посиланням на Levante.

Тіло було знайдене під час повені, коли вода з тераси просочилася на нижчі поверхи, спричинивши сильний запах. Сусіди, відчувши сморід, викликали поліцію. Правоохоронці встановили, що мешканці будинку протягом багатьох років не помічали нічого підозрілого: одні думали, що власник перебуває в будинку для літніх людей, інші – що він переїхав.

За попередніми даними, чоловік народився у 1939 році, мав колишню дружину та двох дітей, однак давно не підтримував із ними стосунків. Один із його синів уже дав свідчення поліції, зазначивши, що батько не спілкувався з родиною понад 30 років.

Документи, знайдені у квартирі, свідчать, що на ім’я померлого залишався борг перед житловою спільнотою на суму понад 11 000 євро. Водночас його пенсія продовжувала автоматично надходити й частково покривала ці платежі – навіть після смерті чоловіка.

Поліція повідомила, що підрозділ із розслідування насильницьких злочинів виключив версію вбивства. Справу передали до районного відділення, а тіло направили на судово-медичну експертизу.

Як повідомлялося, у Мексиці щонайменше 44 людини загинули внаслідок сильних дощів і повеней, спричинених тропічними штормами Прісцилла та Реймонд. Повідомлення про жертви та масштаб руйнувань надійшли від уряду країни, передає Reuters. 

Зливи викликали зсуви ґрунту та підтоплення в п'яти штатах. У штаті Веракрус загинули 18 осіб, в Ідальго – 16, в Пуеблі – дев'ять, і ще одна особа в Керетаро. Місцеві рятувальники, включаючи військових, евакуюють постраждалих, використовуючи рятувальні плоти та розчищаючи затоплені райони.

Нагадаємо, сильні дощі накрили Непал, спричинивши масштабні зсуви ґрунту та раптові повені, які забрали життя щонайменше 47 людей. Рятувальні роботи тривають, ситуація залишається критичною.

Теги: повінь Іспанія смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Редфорд став однією з найяскравіших постатей Голлівуду другої половини ХХ століття
Помер легендарний актор і режисер Роберт Редфорд
16 вересня, 18:19
Непал потерпає від повеней та зсувів: щонайменше 47 загиблих
Непал потерпає від повеней та зсувів: щонайменше 47 загиблих
5 жовтня, 23:25
Ударний дрон типу «Молнія» влучив у легковий автомобіль
На Харківщині окупанти вдарили по цивільних автівках: є жертви, поранено волонтерку
6 жовтня, 03:59
Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині
Окупанти вдарили по авто енергетиків на Чернігівщині: є загиблий та поранені
11 жовтня, 00:52
З 20 травня 2023 року воїн вважався зниклим безвісти у Бахмуті
Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія підтвердила загибель сина на війні
14 жовтня, 19:03
Тетяні Сакіян було 24 роки
Боролася за життя два тижні. У Києві померла 24-річна породілля, поранена під час атаки РФ
23 вересня, 18:51
В Індії 39 людей загинули через тисняву
В Індії майже 40 людей загинули через тисняву на мітингу
29 вересня, 08:02
Шалайський був одним із провідних українських журналістів-розслідувачів
Стало відомо, коли відбудеться прощання з журналістом-розслідувачем Шалайським
6 жовтня, 20:16
За словами Олександра, в окупації було важко, він із дружиною наймалися на роботу у полях, аби якось вижити
Українець із Нової Каховки розповів, як окупанти змусили його воювати за Росію
11 жовтня, 21:14

Соціум

У Валенсії після злив знайшли тіло чоловіка, який помер 15 років тому
У Валенсії після злив знайшли тіло чоловіка, який помер 15 років тому
У Санкт-Петербурзі росіяни заспівали пісню, яку влада визнала «екстремістською» 
У Санкт-Петербурзі росіяни заспівали пісню, яку влада визнала «екстремістською» 
Після перемир’я – наступна «спецоперація». Соціолог пояснив логіку очікувань пересічних росіян
Після перемир’я – наступна «спецоперація». Соціолог пояснив логіку очікувань пересічних росіян
Молодь США масово вдається до алкоголю та канабісу через проблеми зі сном
Молодь США масово вдається до алкоголю та канабісу через проблеми зі сном
Росіяни масово бояться повернення окупантів з війни: результати опитування
Росіяни масово бояться повернення окупантів з війни: результати опитування
Мати українця, звільненого з полону ХАМАС, подякувала Путіну
Мати українця, звільненого з полону ХАМАС, подякувала Путіну

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua