У Валенсії після злив знайшли тіло чоловіка, який помер 15 років тому

Тіло було знайдене під час повені, коли вода з тераси просочилася на нижчі поверхи, спричинивши сильний запах

У Валенсії у Іспанії після проливних дощів і затоплення тераси одного з будинків мешканці виявили тіло у квартирі, де господаря не бачили вже багато років. З’ясувалося, що чоловік помер близько 15 років тому, повідомляє «Главком» із посиланням на Levante.

Тіло було знайдене під час повені, коли вода з тераси просочилася на нижчі поверхи, спричинивши сильний запах. Сусіди, відчувши сморід, викликали поліцію. Правоохоронці встановили, що мешканці будинку протягом багатьох років не помічали нічого підозрілого: одні думали, що власник перебуває в будинку для літніх людей, інші – що він переїхав.

За попередніми даними, чоловік народився у 1939 році, мав колишню дружину та двох дітей, однак давно не підтримував із ними стосунків. Один із його синів уже дав свідчення поліції, зазначивши, що батько не спілкувався з родиною понад 30 років.

Документи, знайдені у квартирі, свідчать, що на ім’я померлого залишався борг перед житловою спільнотою на суму понад 11 000 євро. Водночас його пенсія продовжувала автоматично надходити й частково покривала ці платежі – навіть після смерті чоловіка.

Поліція повідомила, що підрозділ із розслідування насильницьких злочинів виключив версію вбивства. Справу передали до районного відділення, а тіло направили на судово-медичну експертизу.

Як повідомлялося, у Мексиці щонайменше 44 людини загинули внаслідок сильних дощів і повеней, спричинених тропічними штормами Прісцилла та Реймонд. Повідомлення про жертви та масштаб руйнувань надійшли від уряду країни, передає Reuters.

Зливи викликали зсуви ґрунту та підтоплення в п'яти штатах. У штаті Веракрус загинули 18 осіб, в Ідальго – 16, в Пуеблі – дев'ять, і ще одна особа в Керетаро. Місцеві рятувальники, включаючи військових, евакуюють постраждалих, використовуючи рятувальні плоти та розчищаючи затоплені райони.

Нагадаємо, сильні дощі накрили Непал, спричинивши масштабні зсуви ґрунту та раптові повені, які забрали життя щонайменше 47 людей. Рятувальні роботи тривають, ситуація залишається критичною.