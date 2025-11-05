Тайфун на Філіппінах забрав життя щонайменше 26 людей

Паводкові води заблокували десятки людей на дахах будинків та затопили автомобілі

Тайфун «Калмаегі» обрушився на центральні Філіппіни, викликавши масштабні повені та сильні вітри, що призвели до численних жертв та руйнувань. Про це пише АР, передає «Главком»

Загинуло щонайменше 26 людей, більшість з яких стали жертвами повеней, які затопили села та міста в таких провінціях, як Себу та Південний Лейте.

Мешканці цих районів були змушені рятуватися на дахах своїх будинків, оскільки води, що швидко піднімалися, залишали людей заблокованими. В інших місцях автомобілі були затоплені або залишилися плавати на поверхні води, що ускладнювало рятувальні роботи.

«Востаннє «Калмаегі» бачили над прибережними водами міста Джордан у центральній провінції Гімарас зі стійким вітром зі швидкістю 130 км/год (81 милю/год) та поривами до 180 км/год (112 миль/год). Прогнозувалося, що він понесеться в Південно-Китайське море пізно вівторка або на початку середи після того, як вразить західну провінцію Палаван», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляє генеральний секретар Філіппінського Червоного Хреста Гвендолін Панг: «ми отримали багато дзвінків про допомогу, але через повінь та уламки врятувати людей з дахів поки що неможливо».

