Синоптики попереджають про сильний вітер: де очікувати негоду

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

24 жовтня вдень на Правобережжі України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат до 25 м/с, на Закарпатті та в Карпатах значний дощ. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, комунальних та будівельних підприємств та руху транспорту.

Також 24 жовтня вдень у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). За прогнозами синоптиків, у столиці завтра хмарно, без опадів, ввечері дощ. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, удень 13-15°.

Нагадаємо, країни Західної Європи готуються до удару потужного та швидкоплинного шторму, який метеорологи охрестили «бомбовим циклоном» або «метеобомбою». Це небезпечне метеорологічне явище, що виникає внаслідок стрімкого падіння атмосферного тиску, несе загрозу шквальних вітрів, сильних злив та значних транспортних проблем на континенті.

Як повідомлялося, цього тижня в Україні збережеться мінлива та нестійка осіння погода. На початку тижня очікується похолодання та опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо на заході та півночі, з нічними заморозками в окремих регіонах. Ближче до вихідних температура дещо підвищиться, особливо на Півдні.