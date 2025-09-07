Головна Світ Політика
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Головна російська пропагандистка зізналась, що хвора: подробиці
Симоньян заявила, що має тяжку хворобу
фото з відкритих джерел

Симоньян з’явилася з орденом рівноапостольної княгині Ольги III ступеня за «збереження традиційних цінностей»

Головна редакторка пропагандистського телеканалу RT, кремлівська пропагандистка Маргарита розповіла, що минулого тижня їй діагностували «страшну важку хворобу», не уточнивши конкретно яку, передає «Главком».

Під час ефіру у програмі Соловйова Симоньян заявила, що лікарі діагностували у неї «страшну, важку хворобу», але не уточнила яку. Вже завтра їй мають робити операцію, каже вона.

Та попри це вона вирішила прийти на шоу, бо, за її словами, «патріарх сказав, що я воїн»: «У мене завтра операція – якраз під цим орденом. І я все одно прийшла, бо патріарх сказав, що я воїн», – сказала Симоньян.

Симоньян з’явилася з орденом рівноапостольної княгині Ольги III ступеня за «збереження традиційних цінностей», який напередодні їй вручив патріарх Кирило.

Як відомо, це не перша драма в ефірах Симоньян: раніше вона казала, що через тяжкий стан чоловіка Тиграна Кеосаяна навіть думала їхати на війну в Україну, бо «не могла більше жити». Але передумала, бо не хоче сиротити своїх дітей.

Раніше повідомилялось, що російський пропагандист Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть та впав у кому.

До слова, донька Кіта Келлога, громадська діячка Меган Моббс потролила одну з головних пропагандисток Росії Маргариту Симоньян. Моббс нагадала Симоньян втрати російської армії у війні з Україною: «Розкажіть нам, як ваша велика, зла армія взяла Київ за 3 дні. Ми спимо спокійніше, оскільки чисельність російської армії скоротилася більш ніж на мільйон осіб».

