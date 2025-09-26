Помер чоловік пропагандистки Симоньян

Тигран Кеосаян був відомий своїми вкрай агресивними висловлюваннями проти України та активною підтримкою війни

Помер російський пропагандист Тигран Кеосаян, чоловік Маргарити Симоньян

У Росії помер відомий телеведучий і прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян. Про його смерть повідомила дружина, головна редакторка RT та також пропагандистка Маргарита Симоньян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Маргариту Симоньян.

На початку року Симоньян писала, що Кеосаян пережив клінічну смерть та був у комі через проблеми із серцем.

Тигран Кеосаян був відомий своїми вкрай агресивними висловлюваннями проти України та активною підтримкою війни. За свою діяльність із розпалювання ненависті та підтримку російської агресії він перебував під санкціями України, ЄС, Канади та Великої Британії.

Як відомо, російська пропагандистка Маргарита Симоньян зізналася, що проходить лікування від раку. Про це вона написала у Telegram.

«З радістю написала б, що у мене все добре, але намагаюся ніколи не брехати. Тигран, як і раніше, в комі, а я проходжу лікування від раку. Що тут може бути хорошого? Скоро побачите мене в перуках. Будемо разом вибирати, яка більше підходить», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, головна редакторка пропагандистського телеканалу RT, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла, що їй діагностували «страшну важку хворобу», не уточнивши конкретно яку.

Згодом російські видання повідомили, що у російської пропагандистки Маргарити Симоньян лікарі виявили рак. Джерело наголосило, у Симоньян «дуже серйозні проблеми зі здоров'ям». Наразі вирішується питання про її продовження роботи в Russia Today і розглядається варіант її відставки.

Зокрема, Маргарита Симоньян заявила про перенесену операцію.

Раніше повідомлялось, що російський пропагандист Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть та впав у кому.