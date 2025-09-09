Перед операцією Симоньян зустрілася із патриархом Кирилом, який нагородив їїорденом рівноапостольної княгині Ольги III ступеня за «збереження традиційних цінностей»

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян, яка раніше повідомляла про важку хворобу, заявила сьогодні про перенесену операцію. Про це повідомляє «Главком».

Нагадаємо, 7 вересня в ефірі програми пропагандиста Володимира Соловйова Симоньян заявила, що лікарі діагностували у неї «страшну, важку» хворобу та вказала рукою на ліву частину грудей, натякнувши на майбутню мастектомію. Симоньян згадала також про «Молоду гвардію» та «дівчаток, які знали, що їм відріжуть груди живцем», зазначивши, що їй, на відміну від них, операцію проведуть під наркозом.

Сьогодні, 9 вересня, пропагандистка повідомила у своїх соцмережах, що вже перенесла операцію. «Пару годин тому я вийшла з наркозу і вже навіть гризу шоколадку. Друкую поки що повільно і криво, вибачте», – написала Симоньян. Вона подякувала всім, хто за неї «переживав і молився», додавши, що «все подальше – виключно в руках Господа».

За даними The Moscow Times, через проблеми зі здоров’ям Симоньян у пропагандистських колах обговорюється її ймовірний відхід з посади головної редакторки RT.

У мережі припускають, що, оскільки відставка вже обговорюється, імовірно, пропагандистку «списали як відпрацьований матеріал».

Раніше повідомилялось, що російський пропагандист Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть та впав у кому.

До слова, донька Кіта Келлога, громадська діячка Меган Моббс потролила одну з головних пропагандисток Росії Маргариту Симоньян. Моббс нагадала Симоньян втрати російської армії у війні з Україною: «Розкажіть нам, як ваша велика, зла армія взяла Київ за 3 дні. Ми спимо спокійніше, оскільки чисельність російської армії скоротилася більш ніж на мільйон осіб».