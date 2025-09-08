Головна Світ Соціум
ЗМІ дізналися, яку хворобу виявлено у російської пропагандистки Симоньян

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
ЗМІ дізналися, яку хворобу виявлено у російської пропагандистки Симоньян
45-річна Маргарита Симоньян не уточнила, яку саме хворобу діагностували лікарі
фото: ТАСС

Наразі вирішується питання про продовження роботи Симоньян в Russia Today

У російської пропагандистки Маргарити Симоньян лікарі виявили рак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Джерело видання наголосило, у Симоньян «дуже серйозні проблеми зі здоров'ям». Наразі вирішується питання про її продовження роботи в Russia Today і розглядається варіант її відставки.

Симоньян очолює медіахолдинг «Росія сьогодні», до якого входить агентство «РІА Новини», а також телеканал RT – один з ключових пропагандистських інструментів Кремля, орієнтованих на зарубіжну аудиторію. Бюджет каналу повністю формується за рахунок коштів держави. У 2025 році, згідно із законом про бюджет, фінансування RT складе 31,1 млрд рублів. США і Євросоюз ввели санкції проти медіагрупи «Росія сьогодні», «РІА Новини», Russia Today, самої Симоньян і її колег.

Нагадаємо, головна редакторка пропагандистського телеканалу RT, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян розповіла, що минулого тижня їй діагностували «страшну важку хворобу», не уточнивши конкретно яку.

Раніше повідомилялось, що російський пропагандист Тигран Кеосаян пережив клінічну смерть та впав у кому.

До слова, донька Кіта Келлога, громадська діячка Меган Моббс потролила одну з головних пропагандисток Росії Маргариту Симоньян. Моббс нагадала Симоньян втрати російської армії у війні з Україною: «Розкажіть нам, як ваша велика, зла армія взяла Київ за 3 дні. Ми спимо спокійніше, оскільки чисельність російської армії скоротилася більш ніж на мільйон осіб».

Теги: росія пропагандист

