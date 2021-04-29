Франція успішно випробувала ракету, здатну нести ядерний заряд

М51 – французька балістична ракета, призначена для розміщення на підводних човнах

Після успішного виконання завдання ракета впала у регіоні північної Атлантики

Франція здійснила запуск балістичної ракети, яка може нести ядерний заряд. Про це повідомляє міністерство збройних сил Франції.

Запуск було проведено зі стартового майданчика наземного базування на південному заході країни за програмою ракетних випробувань М51. Після успішного виконання завдання ракета впала у регіоні північної Атлантики.

За повідомленням, випробування пройшло відповідно до міжнародних зобов'язань Франції.

М51 – французька балістична ракета, призначена для розміщення на підводних човнах. Максимальна дальність пуску – до 10 тис. км.

Раніше Індія випробувала надзвукову балістичну ракету.