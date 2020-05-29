Вайнштейна звинуватили в зґвалтуванні ще чотири жінки



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У позові також згадуються брат Вайнштейна Боб, компанія Miramax та студія Disney

Одній із постраждалих на той момент було 17 років

Колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, засудженого до 23 років в'язниці за зґвалтування і сексуальні домагання, звинуватили в нападі ще чотири жінки. Про це повідомляє видання Variety.

«Гарві Вайнштейн, який зараз відбуває 23-річний термін ув'язнення за зґвалтування, був звинувачений у новому судовому позові в четвер. Зазначено, що Вайнштейн зґвалтував ще чотирьох жінок, одній із яких на той момент було лише 17 років (у 1994 році – ред)», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають, чотири жінки, імена яких не повідомляються, заявляють про сексуальні напади та зґвалтування з боку Вайнштейна, які відбувалися в період із 1984 по 2013 роки. Деякі з них сталися після зустрічей із Вайнштейном на Каннському і Венеційському кінофестивалях.

За словами однієї з жертв, Вайнштейн запросив її у свій готельний номер, щоб обговорити потенційну карʼєру в кінематографі. Потім він змусив її віддати йому водійські права і сказав, що «якщо вона колись розповість про те, що сталося, то він не тільки позбавить її карʼєри в кінематографі, а й попросить своїх «колег» побити її або членів її сімʼї».

У позові також згадуються брат Вайнштейна Боб, компанія Miramax та студія Disney. Зазначають, що всі вони мали знати про неприпустимі схильності Гарві Вайнштейна.

Нагадаємо, у березні суд в Нью-Йорку засудив американського продюсера Харві Вайнштейна до 23 років тюремного ув’язнення за звинуваченнями в насильницьких діях сексуального характеру.

Журі присяжних, до якого увійшли сім чоловіків і п’ять жінок, в кінці лютого після тривалого обговорення визнало Вайнштейна винним в сексуальному насильстві стосовно Хейлі та Манн. Він був визнаний невинним у двох випадках зґвалтування, за якими йому загрожувало довічне тюремне ув’язнення.

Звинувачення щодо Вайнштейна ґрунтувалися здебільшого на свідченнях Хейлі та Манн. На судовому процесі виступили й інші жінки. Вони заявили, що були зґвалтовані Вайнштейном, проте їхні свідчення не могли бути внесені в основні матеріали справи через закінчення терміну давності.