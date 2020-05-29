Вайнштейна звинуватили в зґвалтуванні ще чотири жінки
Одній із постраждалих на той момент було 17 років
Колишнього голлівудського продюсера Гарві Вайнштейна, засудженого до 23 років в'язниці за зґвалтування і сексуальні домагання, звинуватили в нападі ще чотири жінки. Про це повідомляє видання Variety.
«Гарві Вайнштейн, який зараз відбуває 23-річний термін ув'язнення за зґвалтування, був звинувачений у новому судовому позові в четвер. Зазначено, що Вайнштейн зґвалтував ще чотирьох жінок, одній із яких на той момент було лише 17 років (у 1994 році – ред)», - йдеться в повідомленні.
Як зазначають, чотири жінки, імена яких не повідомляються, заявляють про сексуальні напади та зґвалтування з боку Вайнштейна, які відбувалися в період із 1984 по 2013 роки. Деякі з них сталися після зустрічей із Вайнштейном на Каннському і Венеційському кінофестивалях.
За словами однієї з жертв, Вайнштейн запросив її у свій готельний номер, щоб обговорити потенційну карʼєру в кінематографі. Потім він змусив її віддати йому водійські права і сказав, що «якщо вона колись розповість про те, що сталося, то він не тільки позбавить її карʼєри в кінематографі, а й попросить своїх «колег» побити її або членів її сімʼї».
У позові також згадуються брат Вайнштейна Боб, компанія Miramax та студія Disney. Зазначають, що всі вони мали знати про неприпустимі схильності Гарві Вайнштейна.
Нагадаємо, у березні суд в Нью-Йорку засудив американського продюсера Харві Вайнштейна до 23 років тюремного ув’язнення за звинуваченнями в насильницьких діях сексуального характеру.
Журі присяжних, до якого увійшли сім чоловіків і п’ять жінок, в кінці лютого після тривалого обговорення визнало Вайнштейна винним в сексуальному насильстві стосовно Хейлі та Манн. Він був визнаний невинним у двох випадках зґвалтування, за якими йому загрожувало довічне тюремне ув’язнення.
Звинувачення щодо Вайнштейна ґрунтувалися здебільшого на свідченнях Хейлі та Манн. На судовому процесі виступили й інші жінки. Вони заявили, що були зґвалтовані Вайнштейном, проте їхні свідчення не могли бути внесені в основні матеріали справи через закінчення терміну давності.