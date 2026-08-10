Спалах Еболи в Конго перевищив чотири тисячі хворих – вірус міг мутувати

Понад дві третини смертей від Еболи фіксують не в лікарнях, а серед населення

Жан Касея: рівень тяжкості цього спалаху – безпрецедентний

Кількість підтверджених випадків лихоманки Еболи в Демократичній Республіці Конго перевищила чотири тисячі – спалах став другим за масштабом в історії спостережень за хворобою. Очільник Africa CDC заявив, що вірус може виявитися новою, небезпечнішою формою штаму. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Другий за масштабом спалах в історії

Станом на 4 серпня в Демократичній Республіці Конго зафіксовано 3 973 підтверджені випадки Еболи та 1 801 смерть, повідомляє національний інститут громадського здоров'я країни. У четвер, 6 серпня, очільник Африканських центрів з контролю та профілактики захворювань (Africa CDC) Жан Касея заявив на брифінгу, що кількість хворих перевищила чотири тисячі.

Спалах, спричинений штамом «Бундібугіо», офіційно зафіксували 15 травня, хоча є підозри, що вірус поширювався ще із січня. ВООЗ ще в травні оголосила спалах надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я міжнародного значення.

За даними Africa CDC, нинішній спалах став другим за масштабом в історії спостережень за Еболою. Це у вісім разів більше випадків і у шість разів більше смертей, ніж було зафіксовано на одинадцятому тижні спалаху в Західній Африці у 2014–2018 роках – тоді хвороба заразила понад 28 тис. людей і забрала щонайменше 11 тис. життів.

фото: АР

Касея повідомив, що поговорив з очільником ВООЗ Тедросом Аданом Гебреєсусом, і сторони домовилися про дослідження, які мають з'ясувати, чи не мутує вірус.

«Рівень тяжкості цього спалаху штаму "Бундібугіо" безпрецедентний», – зазначив Касея.

Чому вірус поширюється непомітно

Понад дві третини смертей від Еболи фіксують не в лікарнях, а серед населення. У центрі лікування в Бунії – столиці провінції Ітурі, який утримують «Лікарі без кордонів» (MSF), 9 із 10 госпіталізованих пацієнтів не значилися в офіційних списках контактів хворих. Обидва фактори свідчать про масштабне неконтрольоване поширення вірусу. Хворобу вже пов'язували зі смертю трьох волонтерів Червоного Хреста, які загинули під час гуманітарної місії на початку спалаху.

За словами Касеї, відстеження контактів у Конго залишається недостатнім: на кожного хворого на Еболу в середньому припадає лише 10 виявлених контактів, тоді як очікувана кількість – близько 40.

Ебола – вірусна геморагічна лихоманка, яка спричиняє блювоту, діарею, ураження внутрішніх органів та кровотечі. Епіцентр спалаху – охоплена конфліктом гірничодобувна провінція Ітурі, звідки хвороба поширилася ще на чотири регіони:

Норд-Ківу;

Сюд-Ківу;

Верхнє Уеле;

Тшопо.

У сусідній Уганді зафіксували 20 випадків, однак місцевій владі вдалося взяти спалах під контроль.

фото: АР

Як реагують медики

Очільник відділу готовності та реагування на надзвичайні ситуації Africa CDC Вессам Манкула повідомив, що команди реагування переходять від відстеження контактів до активного пошуку хворих: медичні працівники обходитимуть оселі «від дверей до дверей», розпитуючи мешканців про симптоми Еболи в родині.

«Гадаю, час для поступових дій минув, і зараз ми переходимо до фази масштабування», – додав він.

Касея пообіцяв відповідь, орієнтовану на конкретні громади, яка передбачає залучення місцевих мешканців, цифрові інструменти та посилену роботу в таборах для внутрішньо переміщених осіб постраждалих провінцій.

фото: АР

Медики також планують застосовувати противірусний препарат ремдесивір за програмою гуманітарного використання. Крім того, розпочнеться тестування вакцини Ervebo, ліцензованої проти іншого штаму Еболи, – після даних про те, що штам «Бундібугіо» спричиняє менш тяжкий перебіг хвороби і жодного летального випадку серед раніше вакцинованих.

«З огляду на масштаби цього спалаху, самих заходів громадського здоров'я буде недостатньо, щоб швидко взяти його під контроль», – заявив директор Africa CDC з питань досліджень, клінічних випробувань та інновацій Пласід Мбала Кінгебені.

Влада Конго також розслідує смерть від Еболи на борту судна, що прямувало до столиці країни Кіншаси: інших пасажирів помістять на карантин і перевірять.

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) попередив, що спалах порушує роботу базової медичної допомоги – через страх зараження та збої в роботі закладів родини уникають клінік. У гірничодобувному місті Монгбвалу, епіцентрі спалаху, частка дітей, які отримали першу дозу вакцини проти кору, впала на 69%.

фото: АР

Як передається вірус

Вірус Еболи передається через прямий контакт із кров'ю, слиною, потом, спермою чи іншими біологічними рідинами інфікованої людини – як живої, так і померлої. Повітряно-крапельним шляхом хвороба не поширюється. Найвищий ризик зараження мають медики, члени родин хворих і ті, хто готує тіла померлих до поховання за традиційними обрядами.

Нагадаємо, наприкінці липня «Главком» повідомляв, що кількість жертв цього спалаху перевищила 1 тис. осіб, а підтверджених випадків тоді налічувалося 2 536.