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    «Газовий конфлікт»: Туреччина заблокувала бурові кораблі поблизу Кіпру

    У МЗС Туреччини заявили, що дії Кіпру порушують «невід'ємне право на природні ресурси турків-кіпріотів, які є співвласниками острову»
    Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс в неділю, 11 лютого, звинуватив Туреччину в порушенні «міжнародного права», відреагувавши на блокування турецькими військовими кораблями італійського бурового судна, яке мало розробляти родовище газу у водах поблизу Кіпру. Як повідомляє DW, турецькі кораблі зажадали від
    • Сьогодні, 04:52
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    <p>Бурова платформа поблизу берегів Кіпру, архівне фото</p>

    Бурова платформа поблизу берегів Кіпру, архівне фото

    У МЗС Туреччини заявили, що дії Кіпру порушують «невід'ємне право на природні ресурси турків-кіпріотів, які є співвласниками острову»

    Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс в неділю, 11 лютого, звинуватив Туреччину в порушенні «міжнародного права», відреагувавши на блокування турецькими військовими кораблями італійського бурового судна, яке мало розробляти родовище газу у водах поблизу Кіпру.

    Як повідомляє DW, турецькі кораблі зажадали від команди бурового корабля італійської енергокомпанії ENI зупинитися через «військові маневри» у районі, куди корабель прямував.

    Уряд Кіпру 8 лютого заявив, що під час розвідувальних робіт французькою Total та італійською ENI поблизу острова виявлено великі родовища газу. В ENI стверджують, що мали вести розробку у виключнй економічній зоні Кіпру.  

    Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс заявив у неділю, що кіпрська сторона намагається уникнути «будь-яких кроків, які могли б погіршити ситуацію», але «не ігнорує факт, що дії Туреччини порушують міжнародне право».

    Турецьке МЗС, своєю чергою, звинуватило уряд Кіпру в «односторонніх діях» щодо природніх ресурсів. Ці дії нібито порушують «невід'ємне право на природні ресурси турків-кіпріотів, які є співвласниками острова».

    Острівну державу Кіпр було поділено на дві частини у 1974 році внаслідок путчу, підтримуваного тодішньою грецькою хунтою, та подальшої інтервенції турецької армії. У 2004 році Республіка Кіпр стала членом Євросоюзу.

    До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про «завершення ери російської газової монополії в Угорщині».

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