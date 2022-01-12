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    Генасамблея ООН позбавила права голосу вісім країн

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    Генасамблея ООН позбавила права голосу низку країн - Генасамблея ООН позбавила права голосу вісім країн
    Генасамблея ООН позбавила права голосу низку країн
    фото: ЕРА

    Країни знову набудуть права голосу, коли виплатять заборгованість перед Генасамблеєю ООН

    Генасамблея ООН позбавила низку країн права голосу через їхню заборгованість. Про це пише Mehr News Agency.

    Згідно зі Статутом ООН країни, що входять до організації, не можуть голосувати, якщо їхній борг вищий за суму внесків, які ті повинні були зробити за два попередні роки. Однак якщо заборгованість спричинена умовами, які не залежать від члена Генасамблеї, це правило не діє.

    Так, 12 січня ООН позбавила права голосу Антигуа, Барбуду, Венесуелу, Гвінею, Конго, Іран, Судан, Папуа Нову Гвінею.

    Борг Судану становить майже $300 тис., Ірану - понад $18 млн, Венесуели - близько $40 млн.

    Країни знову набудуть права голосу, коли виплатять заборгованість перед Генасамблеєю ООН.

    До слова, Організація Об’єднаних Націй заявила, що виступить посередником між військовою хунтою в Судані та опозиційними групами, аби завершити політичну кризу в країні.

    Теги: борг Іран ООН Судан
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    Генасамблея ООН позбавила права голосу вісім країн