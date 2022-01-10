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    ООН стане посередником в урегулюванні кризи в Судані

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    Ситуація у країні може погіршитися, якщо не досягти порозуміння між сторонами - ООН стане посередником в урегулюванні кризи в Судані

    Ситуація у країні може погіршитися, якщо не досягти порозуміння між сторонами

    фото: АА

    До перемовин залучать залучать військову хунту, озброєні групи, опозиційні партії та представників суспільства

    Організація Об’єднаних Націй заявила, що виступить посередником між військовою хунтою в Судані та опозиційними групами, аби завершити політичну кризу в країні. Про це повідомляє Reuters.

    «Наразі жодні заходи не дали результати у відновленні курсу на політичну трансформацію. Повторюване застосування насилля проти мирних протестувальників лише поглибило недовіру між політичними партіями у Судані», – йдеться у заяві спеціального представника ООН Фолькера Пертеса.

    Відтак, за його словами, ООН візьме на себе роль посередника у перемовинах, до яких залучать військову хунту, озброєні групи, опозиційні партії та представників громадського суспільства та комітетів.

    ЗМІ відзначає, що раніше ООН вже намагалася відновити мир у країні, внаслідок чого на посаду прем’єр-міністра повернули Абдаллу Гемдока, але його відновлення на посаді викликало невдоволення протестувальників та побоювання щодо майбутнього Судану на тлі перенесення виборів на 2023 рік.

    Зазначається, що з жовтня, коли відбувся військовий переворот, у сутичках між силовиками військової хунти та протестувальниками загинули щонайменше 60 осіб. Аналітики та дипломати неодноразово попереджали, що ситуація у країні може погіршитися, якщо не провести перемовини між сторонами.

    Нагадаємо, МЗС звернувся до українців через держпереворот у Судані. Раніше стало відомо, що у Судані заарештовано міністрів, військові перекрили в'їзди до столиці.

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    Теги: ООН партії переворот Судан
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    ООН стане посередником в урегулюванні кризи в Судані