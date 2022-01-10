ООН стане посередником в урегулюванні кризи в Судані

Ситуація у країні може погіршитися, якщо не досягти порозуміння між сторонами

До перемовин залучать залучать військову хунту, озброєні групи, опозиційні партії та представників суспільства

Організація Об’єднаних Націй заявила, що виступить посередником між військовою хунтою в Судані та опозиційними групами, аби завершити політичну кризу в країні. Про це повідомляє Reuters.

«Наразі жодні заходи не дали результати у відновленні курсу на політичну трансформацію. Повторюване застосування насилля проти мирних протестувальників лише поглибило недовіру між політичними партіями у Судані», – йдеться у заяві спеціального представника ООН Фолькера Пертеса.

Відтак, за його словами, ООН візьме на себе роль посередника у перемовинах, до яких залучать військову хунту, озброєні групи, опозиційні партії та представників громадського суспільства та комітетів.

ЗМІ відзначає, що раніше ООН вже намагалася відновити мир у країні, внаслідок чого на посаду прем’єр-міністра повернули Абдаллу Гемдока, але його відновлення на посаді викликало невдоволення протестувальників та побоювання щодо майбутнього Судану на тлі перенесення виборів на 2023 рік.

Зазначається, що з жовтня, коли відбувся військовий переворот, у сутичках між силовиками військової хунти та протестувальниками загинули щонайменше 60 осіб. Аналітики та дипломати неодноразово попереджали, що ситуація у країні може погіршитися, якщо не провести перемовини між сторонами.

Нагадаємо, МЗС звернувся до українців через держпереворот у Судані. Раніше стало відомо, що у Судані заарештовано міністрів, військові перекрили в'їзди до столиці.

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