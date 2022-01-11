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    Епіфаній звернувся з посланням до українців

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    Митрополит Епіфаній нагадав, що найважливіше таїнство церкви Євхаристія в перекладі з грецької мови означає &ndash; &laquo;подяка&raquo; - Епіфаній звернувся з посланням до українців
    Митрополит Епіфаній нагадав, що найважливіше таїнство церкви Євхаристія в перекладі з грецької мови означає – «подяка»
    фото Митрополит Епіфаній/Facebook

    11 січня люди у багатьох країнах світу святкують Міжнародний день «Дякую»

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до українців з нагоди святкування Міжнародного дня «Дякую». Це свято було започатковане з ініціативи ЮНЕСКО та ООН і покликане нагадати людям про цінність хороших манер.

    «Чи ви бачили людину, яка щиро була би комусь вдячною, але водночас відчувала в серці злість і розчарування? Навряд чи таке можливе. А якщо бувало, то та вдячність була, вочевидь, нещирою. Адже бути вдячним – означає бути щасливим, відчувати любов», – написав він у своєму Facebook.

    Епіфаній нагадав, що «вдячність – це світло, яке зігріває душу і має таку потужну силу, що просто не може втриматися всередині».

    «Воно запалює очі добром, виливається у подячній гарячій сльозі, дарує щиру посмішку, спонукає до міцних обіймів, іноді навіть забирає слова, але сяйво душевного подячного тепла завжди говорить більше за будь-які фрази», – додав він.

    Епіфаній відзначив, що дехто вважає свято несерйозним, адже воно не є офіційним.

    Але, каже священнослужитель, «важливим є привід ще раз замислитись над тим, як це, на перший погляд, звичайне слово – дякую – може змінити життя, наше ставлення до нього, наповнити його сенсом, добром і світлом».

    «Щодня прокидаючись вранці, привчіть себе починати новий день не з планування буденних справ, не зі згадування, що не доробили вчора, не з вибору одягу, який будете вдягати, чи страви, яку будете готувати. Почніть день – з подяки. З подяки Богові за новий день, за кожен подих, кожен удар серця – свого і ваших ближніх, за всіх людей, яких Господь посилає у ваше життя», – звернувся до українців Епіфаній.

    «Подякуйте за все, що маєте перед очима і довкола вас, за все, що очікує попереду і за те, що вже трапилося в минулому. Починаючи кожен день з подяки, ви зміните і власне ставлення до життя, почнете помічати хороше, і головне – цінувати його», – додав глава ПЦУ.

    Він також нагадав, що найважливішим таїнством церкви є «заповідане самим Господом Ісусом Христом таїнство, яке іменується Євхаристією, що в перекладі з грецької мови означає – «подяка».

    Раніше Епіфаній розказав, як треба вдягатися в церкву.

    Нагадаємо, предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній 6 січня 2019 року отримав Томос із рук Вселенського патріарха Варфоломія під час урочистої літургії у патріаршому соборі св. Георгія у Стамбулі.

    Напередодні стало відомо, скільки парафій Московського патріархату перейшли до ПЦУ.

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    Теги: ООН ЮНЕСКО томос Епіфаній
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    Епіфаній звернувся з посланням до українців