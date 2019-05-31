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    У світі

    Гілларі Клінтон займеться виробництвом кіно і телепередач

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    Клінтон вже шукає фінансування для своїх проектів - Гілларі Клінтон займеться виробництвом кіно і телепередач
    Клінтон вже шукає фінансування для своїх проектів

    Клінтон збирається не лише заробляти гроші, але й впливати на стан американського суспільства і культури

    Екс-держсекретар Гілларі Клінтон і її дочка Челсі засновують приватну компанію, що займеться реалізацією проектів в кінематографі і на телебаченні. Про це повідомляє Bloomberg.

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    За данням джерел Bloomberg, Клінтон з дочкою ведуть переговори з низкою кіностудій з питання фінансування згаданих вище проектів. Ці проекти будуть присвячені головним чином представницям прекрасної статі.

    Джерела агентства пояснили, що задум полягає в тому, щоб продукт мав не тільки комерційний успіх, але і надавав вплив на стан американського суспільства і культури,.

    Гілларі Клінтон, якій 71 рік, йде слідом за колишнім президентом США Бараком Обамою.

    Нагадаємо, він разом з дружиною Мішель в травні уклав з компанією потокового відео Netflix багаторічний контракт, який передбачає участь в зйомках фільмів, серіалів і передач. «Ці проекти будуть доступні в 125 млн будинків, які є передплатниками Netflix в 190 країнах», - інформувала компанія.

    За оцінкою Bloomberg, Гілларі Клінтон, незважаючи на чутки, остаточно пішла з великої політики і не має наміру повторно балотуватися на пост президента США в 2020 році.

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