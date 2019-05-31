Гілларі Клінтон займеться виробництвом кіно і телепередач



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Клінтон вже шукає фінансування для своїх проектів

Клінтон збирається не лише заробляти гроші, але й впливати на стан американського суспільства і культури

Екс-держсекретар Гілларі Клінтон і її дочка Челсі засновують приватну компанію, що займеться реалізацією проектів в кінематографі і на телебаченні. Про це повідомляє Bloomberg.

За данням джерел Bloomberg, Клінтон з дочкою ведуть переговори з низкою кіностудій з питання фінансування згаданих вище проектів. Ці проекти будуть присвячені головним чином представницям прекрасної статі.

Джерела агентства пояснили, що задум полягає в тому, щоб продукт мав не тільки комерційний успіх, але і надавав вплив на стан американського суспільства і культури,.

Гілларі Клінтон, якій 71 рік, йде слідом за колишнім президентом США Бараком Обамою.

Нагадаємо, він разом з дружиною Мішель в травні уклав з компанією потокового відео Netflix багаторічний контракт, який передбачає участь в зйомках фільмів, серіалів і передач. «Ці проекти будуть доступні в 125 млн будинків, які є передплатниками Netflix в 190 країнах», - інформувала компанія.

За оцінкою Bloomberg, Гілларі Клінтон, незважаючи на чутки, остаточно пішла з великої політики і не має наміру повторно балотуватися на пост президента США в 2020 році.