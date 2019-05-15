Трамп-молодший погодився свідчити в Сенаті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сенаторів цікавлять подробиці зустрічі Трампа-молодшого з російської юристом Наталією Весельницькою

Слухання за участю сина президента США будуть проходити в закритому режимі

Син президента США Дональд Трамп-молодший досяг угоди з комітетом з розвідки американського Сенат щодо слухань.

Про це повідомляє The New York Times.

«Це дійсно важка ситуація, тому що мій син провів, я думаю, більше 20 годин, розповідаючи про те, що, за словами Мюллера, було на 100% нормальним. І тепер вони хочуть, щоб він дав свідчення. Я не знаю, чому... Поняття не маю... мені це здається несправедливим», – сказав Дональд Трамп.

Слухання за участю сина президента будуть проходити в закритому режимі у середині червня. Трамп-молодший погодився прийти в Сенат за умови, що тематика питань буде обмежена, а самі слухання триватимуть не більше чотирьох годин.

Сенаторів цікавлять подробиці зустрічі Трампа-молодшого з російської юристом Наталією Весельницькою, що відбулася в Нью-Йорку в червні 2016 року. Росіянка обіцяла передати виборчому штабу Трампа якийсь компромат на Гілларі Клінтон, яка балотувалася на посаду президента від Демократичної партії.

Сенатори також хочуть поставити Трампу-молодшому питання про ступінь його участі в підготовці проекту будівництва хмарочоса в Москві.

Як відомо, у січні США висунули звинувачення російській юристці Весельницькій.

Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував факт зустрічі свого сина з російським юристом Наталією Весельницькою.

Нагадаємо, Наталія Весельницька заявила, що Трамп-молодший в червні 2016 року натякав на можливість відміни акту Магнітського.

Нагадаємо, зустріч Трампа-молодшого з Наталією Весельницькою відбулася в червні 2016 року в Нью-Йорку, через два тижні після того, як Трамп став кандидатом у президенти США від Республіканської партії. У зустрічі також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і глава президентської кампанії Трампа на той момент Пол Манафорт.