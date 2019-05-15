  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп-молодший погодився свідчити в Сенаті

    • Розсилка
    Сенаторів цікавлять подробиці зустрічі Трампа-молодшого з російської юристом Наталією Весельницькою - Трамп-молодший погодився свідчити в Сенаті
    Сенаторів цікавлять подробиці зустрічі Трампа-молодшого з російської юристом Наталією Весельницькою

    Слухання за участю сина президента США будуть проходити в закритому режимі

    Син президента США Дональд Трамп-молодший досяг угоди з комітетом з розвідки американського Сенат щодо слухань.

    Про це повідомляє The New York Times. 

    «Це дійсно важка ситуація, тому що мій син провів, я думаю, більше 20 годин, розповідаючи про те, що, за словами Мюллера, було на 100% нормальним. І тепер вони хочуть, щоб він дав свідчення. Я не знаю, чому... Поняття не маю... мені це здається несправедливим», – сказав Дональд Трамп. 

    Слухання за участю сина президента будуть проходити в закритому режимі у середині червня. Трамп-молодший погодився прийти в Сенат за умови, що тематика питань буде обмежена, а самі слухання триватимуть не більше чотирьох годин.

    Сенаторів цікавлять подробиці зустрічі Трампа-молодшого з російської юристом Наталією Весельницькою, що відбулася в Нью-Йорку в червні 2016 року. Росіянка обіцяла передати виборчому штабу Трампа якийсь компромат на Гілларі Клінтон, яка балотувалася на посаду президента від Демократичної партії.

    Сенатори також хочуть поставити Трампу-молодшому питання про ступінь його участі в підготовці проекту будівництва хмарочоса в Москві.

    Як відомо, у січні США висунули звинувачення російській юристці Весельницькій.

    Раніше президент США Дональд Трамп прокоментував факт зустрічі свого сина з російським юристом Наталією Весельницькою.

    Нагадаємо, Наталія Весельницька заявила, що Трамп-молодший в червні 2016 року натякав на можливість відміни акту Магнітського.

    Нагадаємо, зустріч Трампа-молодшого з Наталією Весельницькою відбулася в червні 2016 року в Нью-Йорку, через два тижні після того, як Трамп став кандидатом у президенти США від Республіканської партії. У зустрічі також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і глава президентської кампанії Трампа на той момент Пол Манафорт.

    Читайте також
    США Дональд Трамп Гілларі Клінтон партії політика Сенат США
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ