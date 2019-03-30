Глава Роскосмосу заговорив українською



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рогозін показав новий літак Ту-204-300 для російських космонавтів

Глава російської держкорпорації «Роскосмос» Дмитро Рогозін українською мовою відповів на критику коментатора на своїй сторінці у Twitter.

Рогозін поділився зі своїми підписниками фотографією нового літака Ту-204-300 для російських космонавтів.

Один з коментаторів запитав, чому всередині салону «така убогість».

«Вибачте, це літак для космонавтів, а не для ваших українських олігархів», - відповів Рогозін.

У відповідь користувач зазначив, що він «громадянин і патріот Росії», але йому соромно за такий салон літака.

Центр подготовки космонавтов получил первый из двух заказанных самолетов Ту-204-300, названный в честь главного конструктора С.П.Королева, для доставки экипажей МКС и боевых расчётов на космодромы Байконур, Восточный и Куру. Самолёт оснащён специальными каютами для космонавтов pic.twitter.com/v91bcTiNvS — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) March 29, 2019

Нагадаємо, поїздку директора «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна в США, яка була запланована на лютий 2019 р скасували через критику американських сенаторів, розповів в телефонному інтерв'ю The Washington Post керівник NASA Джим Брайденстайн.

Джерело: УНН