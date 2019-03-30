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    У світі

    Глава Роскосмосу заговорив українською

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    Глава Роскосмосу заговорив українською

    Рогозін показав новий літак Ту-204-300 для російських космонавтів

    Глава російської держкорпорації «Роскосмос» Дмитро Рогозін українською мовою відповів на критику коментатора на своїй сторінці у Twitter.

    Рогозін поділився зі своїми підписниками фотографією нового літака Ту-204-300 для російських космонавтів.

    Один з коментаторів запитав, чому всередині салону «така убогість».

    «Вибачте, це літак для космонавтів, а не для ваших українських олігархів», - відповів Рогозін.

    У відповідь користувач зазначив, що він «громадянин і патріот Росії», але йому соромно за такий салон літака.

    Нагадаємо, поїздку директора «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна в США, яка була запланована на лютий 2019 р скасували через критику американських сенаторів, розповів в телефонному інтерв'ю The Washington Post керівник NASA Джим Брайденстайн.

    Джерело: УНН

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