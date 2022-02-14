Роттердамці хочуть закидати яхту Безоса тухлими яйцями через міст

Яхта вартістю 430 млн євро, що будується для Безоса, може вимагати демонтажу мосту Де Хеф

Жителі Роттердама обурені повідомленнями про те, що яхта вартістю 430 млн євро, що будується для засновника Amazon Джефа Безоса, може вимагати демонтажу пам'ятника в місті – мосту Де Хеф. Місцевий житель на ім'я Пабло Стрерман організував у Facebook захід, де людей запрошують закидати яйцями цю яхту.

«Звернення до всіх роттердамців – візьміть коробку (тухлих) яєць або, якщо ви веган, помідорів. І давайте жбурнемо їх гуртом у цю супер яхту Джеффа», – йдеться в описі зустрічі, яка запланована на 1 червня.

Автор ініціативи заявив, що це спочатку був як жарт серед друзів, але протягом двох днів після його оголошення близько 1100 людей заявили, що прийдуть із яйцями в руках. Наразі 4,7 тис. осіб зазначили, що приєднаються до акції. Ще 16 тис. висловили свою зацікавленість.

Раніше стало відомо, що мерія Роттердама отримала запит від господаря розкішної яхти Y721 на розбір центральної секції історичного мосту Конінгсхафен. Хазяїн цієї яхти, власником якої вважається американський мільярдер Джефф Безос, обґрунтував це тим, що інакше 127-метрова не зможе покинути верф та випливти у море.

Незважаючи на те, що голландські журналісти в результаті розслідування змогли з'ясувати, що контракт на будівництво судна було укладено саме представниками Безоса, у самій компанії американця відмовилися коментувати події, пославшись на таємницю приватного життя.

До слова, Джефф Безос 20 липня здійснив успішний політ в космос на кораблі New Shepard виробництва Blue Origin. Разом з ним на борту знаходилися його брат Марк, 82-річна колишня льотчиця Уоллі Фанк і 18-річний випускник школи Олівер Дейма. За 10 хвилин 10 секунд польоту корабель встиг піднятися на висоту 107 кілометрів над Землею.