Виробник танків Leopard також буде виготовляти HIMARS

Переговори німецького концерну з американськими розробниками реактивних систем залпового вогню вже почалися

Німецький концерн Rheinmetall, який нещодавно заявив про готовність значно збільшити випуск танкових і артилерійських боєприпасів задля покриття попиту з боку України, планує також розпочати виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS. Відповідну заяву зробив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Reuters.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, нині концерн веде активні переговори з Lockheed Martin – американським виробником систем HIMARS. Щоб відтворити виробництво у Німеччині Rheinmetall має технологію для виготовлення боєголовок і ракетних двигунів, а також вантажівки для розміщення пускових установок.

«На Мюнхенській безпековій конференції ми розраховуємо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS в Німеччині», – сказав Армін Паппергер. Така угода може передбачати інвестиції в сотні мільйонів євро, переважну частину планує профінансувати Rheinmetall.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що раніше Rheinmetall заявляв про готовність передати Україні 139 танків Leopard після того, як дозвіл на це дасть уряд країни. Коли ж Німеччина не лише дала такий дозвіл, а й оголосила про намір поставити ЗСУ власні танки, акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки.