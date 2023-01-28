Виробник танків Leopard також буде виготовляти HIMARS
Переговори німецького концерну з американськими розробниками реактивних систем залпового вогню вже почалися
Німецький концерн Rheinmetall, який нещодавно заявив про готовність значно збільшити випуск танкових і артилерійських боєприпасів задля покриття попиту з боку України, планує також розпочати виробництво реактивних систем залпового вогню HIMARS. Відповідну заяву зробив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, пише Reuters.
За його словами, нині концерн веде активні переговори з Lockheed Martin – американським виробником систем HIMARS. Щоб відтворити виробництво у Німеччині Rheinmetall має технологію для виготовлення боєголовок і ракетних двигунів, а також вантажівки для розміщення пускових установок.
«На Мюнхенській безпековій конференції ми розраховуємо укласти угоду з Lockheed Martin про початок виробництва HIMARS в Німеччині», – сказав Армін Паппергер. Така угода може передбачати інвестиції в сотні мільйонів євро, переважну частину планує профінансувати Rheinmetall.
Нагадаємо, що раніше Rheinmetall заявляв про готовність передати Україні 139 танків Leopard після того, як дозвіл на це дасть уряд країни. Коли ж Німеччина не лише дала такий дозвіл, а й оголосила про намір поставити ЗСУ власні танки, акції виробника танків Leopard злетіли до рекордної позначки.
Коментарі — 0