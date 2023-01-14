Британська розвідка повідомила, чому Росія розосереджує Чорноморський флот

Розвідка зазначає, що вивід російських кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами

Російська Федерація виводить частину кораблів з баз дислокацій і розосереджує Чорноморський флот. Ймовірна причина цього – загроза ударів. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на зведення розвідки.

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Так, 11 січня з порту у Новоросійську вийшла група з не менше ніж 10 кораблів. Ймовірно, Росія таким чином намагається розосередити флот.

«Враховуючи тип і кількість суден, які одночасно виходять у море, ці дії, ймовірно, є розосередженням флоту у відповідь на конкретну загрозу Новоросійську, яку, на думку Росії, вона виявила», – йдеться у повідомленні.

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Розвідка зазначає, що вивід цих кораблів у море не є підготовкою до обстрілів України крилатими ракетами. Також малоймовірною є версія про підготовку до десантних операцій.

«Чорноморський флот здебільшого залишається фіксованим через передбачувані загрози з боку України та продовжує надавати пріоритет захисту сил над наступальними або патрульними операціями», - додали у міноборони Британії.

До слова, триває 325-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Завдаючи ударів по населених пунктах, ворог продовжує знищувати інфраструктуру та помешкання цивільного населення, тим самим порушує норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби противник завдав 15 авіаційних та 5 ракетних ударів, з них два – по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Здійснив понад 95 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по Херсону.