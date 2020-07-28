Google через коронавірус залишить своїх співробітників працювати дистанційно ще на рік



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Раніше Google планувала відновити повноцінну роботу в офісах у січні 2021 року.

200 тис. співробітників залишаться працювати вдома до липня 2021 року

Google, що входить до холдингу Alphabet, планує залишити майже 200 тисяч своїх співробітників на дистанційній роботі ще щонайменше до липня 2021 року.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, головний виконавчий директор Alphabet Сундар Пічаї ухвалив рішення минулого тижня після обговорень із групою топ-менеджерів.

«Я сподіваюся, що це дасть вам гнучкість, необхідну для досягнення рівноваги між роботою і турботою про себе та близьких у найближчі 12 місяців», — написав він співробітникам.

В офіси загалом не повернеться майже 200 тисяч постійних співробітників компанії. Раніше Google планувала відновити повноцінну роботу в офісах у січні 2021 року.

Продовження терміну віддаленої роботи торкнеться співробітників більшості великих офісів Google, зокрема штаб-квартири в Каліфорнії.

Наразі компанія частково відновила роботу офісів у країнах, у який краща ситуація з поширенням коронавірусу, зокрема в Австралії, Греції та Таїланді.

Нагадаємо, ще наприкінці січня 2020 року Google закрив усі свої офіси в Китаї та на Тайвані, щоб убезпечити співробітників від китайського коронавірусу.

Як повідомлялося, у США приступили до третьої фази випробувань вакцини проти коронавірусу.