Греція заявила про порушення повітряного простору країни турецькими літаками



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Шість винищувачів F–16, два CN–235 та шість вертольотів одинадцять разів порушували правила повітряного руху під час польотів.

Чотирнадцять турецьких літаків у понеділок шість разів порушили повітряний простір Греції під час польотів над Егейським морем.

Про це повідомляє грецьке видання Еkathimerini.

«Чотирнадцять турецьких літаків у понеділок шість разів порушили повітряний простір Греції під час польотів над північно–східним та центральним районами Егейського моря», – цитує видання заяву генштабу національної оборони Греції.

Також шість винищувачів F–16, два CN–235 та шість вертольотів одинадцять разів порушували правила повітряного руху під час польотів.

Зазначається, що у всіх випадках турецькі військові літаки були перехоплені грецькими винищувачами.

Греція посилила патрулювання на кордоні з Туреччиною для зупинення зростаючого припливу нелегальних мігрантів.