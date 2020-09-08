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    У світі

    Греція заявила про порушення повітряного простору країни турецькими літаками

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    Греція заявила про порушення повітряного простору країни турецькими літаками

    Шість винищувачів F–16, два CN–235 та шість вертольотів одинадцять разів порушували правила повітряного руху під час польотів.

    Чотирнадцять турецьких літаків у понеділок шість разів порушили повітряний простір Греції під час польотів над Егейським морем.

    Про це повідомляє грецьке видання Еkathimerini.

    «Чотирнадцять турецьких літаків у понеділок шість разів порушили повітряний простір Греції під час польотів над північно–східним та центральним районами Егейського моря», – цитує видання заяву генштабу національної оборони Греції.

    Також шість винищувачів F–16, два CN–235 та шість вертольотів одинадцять разів порушували правила повітряного руху під час польотів.

    Зазначається, що у всіх випадках турецькі військові літаки були перехоплені грецькими винищувачами.

    Греція посилила патрулювання на кордоні з Туреччиною для зупинення зростаючого припливу нелегальних мігрантів.

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