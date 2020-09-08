Греція заявила про порушення повітряного простору країни турецькими літаками
Шість винищувачів F–16, два CN–235 та шість вертольотів одинадцять разів порушували правила повітряного руху під час польотів.
Чотирнадцять турецьких літаків у понеділок шість разів порушили повітряний простір Греції під час польотів над Егейським морем.
Про це повідомляє грецьке видання Еkathimerini.
«Чотирнадцять турецьких літаків у понеділок шість разів порушили повітряний простір Греції під час польотів над північно–східним та центральним районами Егейського моря», – цитує видання заяву генштабу національної оборони Греції.
Також шість винищувачів F–16, два CN–235 та шість вертольотів одинадцять разів порушували правила повітряного руху під час польотів.
Зазначається, що у всіх випадках турецькі військові літаки були перехоплені грецькими винищувачами.
Греція посилила патрулювання на кордоні з Туреччиною для зупинення зростаючого припливу нелегальних мігрантів.