Грузія призначила нового посла в Україні

Георгій Закарашвілі заступив у Києві Теймураза Шарашенідзе, який займав посаду посла з вересня 2019 року

З 2012 по 2016 рік Закарашвілі вже обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні

Грузія призначила надзвичайних і повноважних послів в Нідерландах, Польщі, Україні, Швеції та Мексиці. Про це повідомили в міністерстві закордонних справ, передає грузинська служба Радіо Свобода.

Георгій Закарашвілі, який останнім часом був директором політичного департаменту МЗС Грузії, з 1 жовтня поточного року призначений послом в Україні. Закарашвілі працював на різних посадах на дипломатичній службі з 2004 року.

У 2016-2019 роках він був надзвичайним і повноважним посланником секції інтересів Грузії при посольстві Швейцарії в Росії, а у 2007-2011 роках – старшим радником. З 2012 по 2016 рік Закарашвілі вже обіймав посаду надзвичайного і повноважного посла Грузії в Україні.

Відтак Закарашвілі заступив у Києві Теймураза Шарашенідзе, який займав посаду посла з вересня 2019 року. Навесні 2020 року його відкликали з Києва для консультацій через позицію офіційного Тбілісі щодо третього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

На свій пост до Києва Теймураз Шарашенідзе повернувся майже через рік, у квітні 2021 року.

Додамо, що 4 жовтня адвокат колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Георгій Чівіашвілі вперше особисто поспілкувався зі своїм підзахисним. Захисник каже, що Саакашвілі відмовиться від екстрадиції в Україну.

Напередодні грузинський прем'єр розказав, за якої умови Саакашвілі повернеться в Україну.

Зазначимо, у Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії Imedi та розтрату коштів із держбюджету.



