Cаакашвілі написав ще один лист із в’язниці: «дні уряду злічені» (фотофакт)

Грузинського політика затримали через короткий час після повернення до Грузії

Експрезидент Грузії був заарештований після свого повернення до країни

Колишній очільник Грузії Михайло Саакашвілі написав листа з грузинської в’язниці у Руставі, куди його було поміщено після затримання. Звернення грузинського та українського політика, написане ним від руки, було опубліковане на його сторінці у Facebook.

У листі політик пророкує втрату влади панівною у Грузії партією «Грузинська мрія» та висловлює захоплення сміливістю та наполегливістю своїх прихильників.

«У нас чудові результати на останньому референдумі. Цей уряд завжди легко вигравав місцеві вибори, зазвичай їм не потрібно було ніяких додаткових зусиль, не було потрібно ніякого додаткового напруження. Коли вони думали, що люди нарешті зламані, в кожному великому місті проводиться другий тур виборів, в деяких з цих міст їх випереджає Єдиний національний рух. Це означає тільки одне – ми не тільки не здалися, а й боролися ще наполегливіше. Дні уряду «Грузинської мрії» полічені. Я пишаюсь вами!», – зазначається у дописі від імені Михайла Саакашвілі.

Зазначимо, це другий лист Саакашвілі із в'язниці. У першому він звернувся до грузинів та закликав їх прийти на вибори.

Стало відомо, що Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Нагадаємо, Михайла Саакашвілі заарештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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