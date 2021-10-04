Саакашвілі відмовився від екстрадиції в Україну

Адвокат Саакашвілі заявив, що його команда має намір розгорнути політичну боротьбу у Грузії

Адвокат колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі Георгій Чівіашвілі вперше особисто поспілкувався зі своїм підзахисним. Про це повідомляє «Sputnik Грузія».

Після візиту до в'язниці Чівіашвілі розповів, що Саакашвілі почувається добре, однак продовжує голодування на знак протесту. Що стосується питання екстрадиції Саакашвілі в Україну, громадянином якої він наразі є, адвокат повідомив, що колишній грузинський лідер відмовиться від цієї думки.

«Позиція Михайла Саакашвілі з приводу цього питання полягає в тому, що він приїхав до Грузії, на свою батьківщину, і ми плануємо політичну боротьбу», – зазначив Чівіашвілі.

Також лідер партії «Єдиний національний рух», заснованої Саакашвілі, Ніка Мелія анонсував акцію протесту біля будівлі в'язниці у Руставі за звільнення колишнього президента країни. Мітинг відбудеться під гаслом «Свободу Міші». Аналогічні акції проведуть прихильники опозиційної партії «Закон і справедливість».

Раніше адвокат Бека Басилая заявив, що проти його підзахисного, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі, грузинські правоохоронні органи порушили чотири кримінальні справи. Також він упевнений, що у найближчі місяці у Грузії відбудеться великий протест і його підзахисний вийде на свободу.

Напередодні грузинський прем'єр розказав, за якої умови Саакашвілі повернеться в Україну.

Зазначимо, у Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані та побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії Imedi та розтрату коштів із держбюджету.

Нагадаємо, стало відомо, що Михайло Саакашвілі перетнув кордон Грузії, сховавшись у вентиляційній кабіні трейлера.

Як стало відомо, Михайла Саакашвілі, котрого арештували у Грузії, утримують не в Тбілісі, а в місті, що неподалік від столиці, – Руставі. Колишнього президента Грузії доставили туди в ніч на 2 жовтня.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що має намір домагатися повернення в Україну затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі.

Крім того, посол Грузії відвідав МЗС та розповів подробиці затримання Саакашвілі.

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

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