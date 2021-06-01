Грузія відкрила сухопутні кордони для туристів

Туристам рекомендують використовувати медичну страховку

Грузія з 1 червня відкрила сухопутні кордони, які були закриті з березня 2020 року. В країну дозволено в'їжджати тим, хто вакцинувався або отримав негативний тест на коронавірус. Про це повідомляє «Ехо Кавказу».

Уряд прийняв постанову, згідно з якою у тих осіб, хто приїжджає в країну повинен бути на руках негативний результат ПЛР-тесту, зроблений протягом останніх 72 годин. Це стосується і тих, хто прилітає в країну на літаку, і тих, хто перетинає сухопутний кордон. Правило поширюється і на людей, які пройшли повний курс вакцинації.

Правда, вакциновані, на відміну від нещеплених, не зобов'язані повторно проходити тест протягом 72 годин після прибуття.

На третій день відвідування Грузії потрібно зробити повторний тест.

Туристам рекомендують використовувати медичну страховку.

Правило носіння масок - як у відкритих, так і в закритих просторах - при цьому залишається в силі.

Грузія приймає іноземних туристів з початку лютого. З 1 березня в країну дозволено прилітати українцям.

До слова, в Ізраїлі через стабільно низький рівень захворюваності коронавірусом скасовано всі карантинні обмеження. Обов'язковим залишається носіння масок в приміщеннях.