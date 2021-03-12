Гучне вбивство у Британії. Під підозрою українка

У викраденні та вбивстві дівчини підозрюють офіцера поліції та його дружину-українку

10 березня в лісі поблизу міста Ешфорд у Великій Британії знайшли тіло невідомої жінки.

Згодом британська поліція підтвердила, що тіло належить Сарі Еверард, яку розшукували. 33-річна маркетологиня зникла ще минулого тижня по дорозі додому в південному Лондоні. Про це пише BBC News Україна.

У викраденні та вбивстві дівчини підозрюють офіцера поліції, який зараз під вартою.

Ця історія стала однією з головних тем у Британії, у тому числі через елітний підрозділ, в якому служив підозрюваний.

Востаннє Еверард бачили 3 березня, коли вона одна поверталася додому о 21:30 за місцевим часом.

9 березня за підозрою у викраденні та вбивстві дівчини затримали офіцера поліції. Він працював в елітному управлінні, яке займається охороною членів парламенту та дипломатів, тому мав право носити зброю. Поліцейські у Британії не носять зброю.

Також під підозрою у співучасті опинилася дружина офіцера – українка.

«Це розслідування триває, сотні офіцерів цілодобово працюють, щоб встановити усі обставини зникнення Сари та її вбивства», – запевнив помічник комісара Скотланд-Ярду Нік Ефгрейв.

До слова, на початку січня у власному будинку в турецькому курортному містечку Мугла під Бодрумом знайшли мертвою 25-річну українку Кристину Новицьку.

Її тіло виявили на стільці з поліетиленовим пакетом на голові і зі скутими за спиною руками в наручниках. За даними слідства, смерть настала кілька днів тому.

У Польщі в місті Пулави влітку 2020 року було вбито 26-річну українку. Вбивство вчинив громадянин Молдови, який напав на неї з ножем.