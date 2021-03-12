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    Гучне вбивство у Британії. Під підозрою українка

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    Британські поліцейські майже тиждень шукали зниклу маркетологиню&nbsp;Сару Еверард - Гучне вбивство у Британії. Під підозрою українка
    Британські поліцейські майже тиждень шукали зниклу маркетологиню Сару Еверард
    Фото: BBC

    У викраденні та вбивстві дівчини підозрюють офіцера поліції та його дружину-українку

    10 березня в лісі поблизу міста Ешфорд у Великій Британії знайшли тіло невідомої жінки.

    Згодом британська поліція підтвердила, що тіло належить Сарі Еверард, яку розшукували. 33-річна маркетологиня зникла ще минулого тижня по дорозі додому в південному Лондоні. Про це пише BBC News Україна.

    У викраденні та вбивстві дівчини підозрюють офіцера поліції, який зараз під вартою.

    Ця історія стала однією з головних тем у Британії, у тому числі через елітний підрозділ, в якому служив підозрюваний.

    Востаннє Еверард бачили 3 березня, коли вона одна поверталася додому о 21:30 за місцевим часом.

    9 березня за підозрою у викраденні та вбивстві дівчини затримали офіцера поліції. Він працював в елітному управлінні, яке займається охороною членів парламенту та дипломатів, тому мав право носити зброю. Поліцейські у Британії не носять зброю.

    Також під підозрою у співучасті опинилася дружина офіцера – українка.

    «Це розслідування триває, сотні офіцерів цілодобово працюють, щоб встановити усі обставини зникнення Сари та її вбивства», – запевнив помічник комісара Скотланд-Ярду Нік Ефгрейв.

    До слова, на початку січня у власному будинку в турецькому курортному містечку Мугла під Бодрумом знайшли мертвою 25-річну українку Кристину Новицьку.

    Її тіло виявили на стільці з поліетиленовим пакетом на голові і зі скутими за спиною руками в наручниках. За даними слідства, смерть настала кілька днів тому.

    У Польщі в місті Пулави влітку 2020 року було вбито 26-річну українку. Вбивство вчинив громадянин Молдови, який напав на неї з ножем.

    Теги: кримінал вбивство Велика Британія розслідування Україна поліція
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