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    Хакери атакували транспортну мережу Нью-Йорка

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    Хакери атакували транспортну мережу Нью-Йорка - Хакери атакували транспортну мережу Нью-Йорка
    Хакери атакували транспортну мережу Нью-Йорка
    Фото з відкритих джерел

    Злом став третьою і найпотужнішою за останні роки кібератакою на транзитну мережу в Північній Америці

    Хакерська група, імовірно, пов'язана з китайським урядом, проникла в комп'ютерні системи Нью-Йоркського транспортного управління (МТА) у квітні, що продемонструвало вразливість величезної транспортної мережі, яка щодня перевозить мільйони людей. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на документ МТА.

    Транспортне відомство Нью-Йорка заявило тоді, що жодної шкоди хакери не заподіяли. Проте за тиждень офіційні особи висловили занепокоєння тим, що вони могли проникнути в операційні системи керування потягами й можуть продовжувати це робити надалі.

    За словами представників управління, злом став третьою і найпотужнішою за останні роки кібератакою на транзитну мережу в Північній Америці.

    МТА - одне з транзитних агентств у країні, які стали мішенню іноземних хакерів під час сплеску кібератак на найважливіші об'єкти американської інфраструктури.

    Слідчі припускають, що атака пов’язана з тим, що Китай прагне зайняти панівне становище на ринку залізничних потягів і для цього збирає дані про внутрішню роботу транспортних мереж інших країн. Проте, за деякими припущеннями, хакери, потрапивши в систему МТА, зрозуміли, що помилилися, виявивши, що вона не становить інтересу.

    Тим часом, національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії вважають, що за кібератакою проти ірландської служби охорони здоров’я стоїть «організоване злочинне угруповання, відоме як Wizard Spider, що базується в Росії, у Санкт-Петербурзі і його околицях».

    Теги: кібератака Китай Нью-Йорк
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    Хакери атакували транспортну мережу Нью-Йорка