США виступили із зверненням до Вірменії та Азербайджану



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Держдепі зазначили, що участь третіх країн в конфлікті тільки посилить напруженість

США закликали Вірменію та Азербайджан негайно припинити вогонь в Нагірному Карабасі. Вашингтон також закликав сторони повернутися до переговорів в рамках групи ОБСЄ.

Про це повідомляє Держдепартамент США, передає CNN.

У Держдепі зазначили, що участь третіх країн в конфлікті тільки посилить напруженість.

«Сполучені Штати рішуче засуджують ескалацію насильства. Заступник держсекретаря Стівен Біган подзвонив міністру закордонних справ Азербайджану Джейхуну Байрамову і міністру закордонних справ Вірменії Зохрабу Мнацакяну і закликав обидві сторони негайно припинити насильство», - йдеться в заяві представника Держдепартаменту Моргана Ортагуса.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш надзвичайно стурбований загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном. Генсек планує провести переговори з представниками Баку і Єреваном щодо врегулювання ситуації.

До слова, вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян у неділю, 27 вересня, мав телефонну розмову з російським президентом Путіним.

На Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

Нагадаємо, в середині липня між Азербайджаном і Вірменією відбулося військове загострення, в результаті якого загинули троє азербайджанських військових, ще кілька отримали поранення. В Єревані заявили, що причиною інциденту стала спроба прориву через кордон вантажівки ВС Азербайджану. Баку покладає відповідальність за перший удар на Єреван. Після цього сторони обмінялися серією ударів, в результаті яких обидві країни зазнали втрат, зокрема, серед вищого військового керівництва.

Раніше Міноборони Вірменії показало обстріл і знищення бойових танків Збройних сил Азербайджану на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі. Азербайджанська сторона заперечує факт знищення військової техніки в результаті дій Вірменії.

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