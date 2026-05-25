Газовоз із Європи опинився в центрі гучного скандалу у Росії

Єгор Голівець
У порту під Петербургом виявили «замінований» газовоз із Європи
ФСБ заявила, що на судні з Бельгії нібито виявили морські магнітні міни та побачили у справі «слід НАТО»

Федеральна служба безпеки Росії заявила про нібито запобігання теракту у порту Усть-Луга Ленінградської області на газовозі, який прибув із Бельгії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

За версією російської спецслужби, судно Arrhenius прибуло до РФ 20 травня та після зупинки в Усть-Лузі мало вирушити до турецького порту Самсун.

У ФСБ стверджують, що під час обстеження газовоза під водою виявили вибухові пристрої, «виготовлені за типом морських магнітних мін». Слідчий комітет РФ заявив, що вибухівку нібито виготовили в одній із країн НАТО з використанням промислових компонентів.

За даними російського слідства, маса пластичної вибухової речовини в кожному пристрої становила близько 7 кг.

Капітан судна розповів, що перед розвантаженням у бельгійському порту Антверпен газовоз відправили на якірну стоянку, де він перебував близько півтори доби нібито через страйк працівників порту.

У російських спецслужбах заявили, що міни не могли бути встановлені у територіальних водах РФ. За фактом інциденту у Росії відкрили кримінальну справу за статтями про замах на теракт та незаконний обіг вибухових пристроїв. Російські силовики заявили, що наразі триває пошук усіх причетних до інциденту.

Нагадаємо, що в Єкатеринбурзі обвалилася частина даху Уральського коледжу технологій та підприємництва площею 400 кв. м. На місці обвалу розташований спортзал. 

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з будівлі коледжу евакуювали 97 осіб. На місці інциденту перебувають 15 співробітників МНС і п'ять одиниць техніки. За даними регіональної прокуратури, причиною обвалу стала тріщина в покритті. У цей момент у спортзалі нікого не було.

