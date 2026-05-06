У Єкатеринбурзі в коледжі обвалився дах (фото, відео)

Причиною обвалу стала тріщина в покритті

В Єкатеринбурзі обвалилася частина даху Уральського коледжу технологій та підприємництва площею 400 кв. м. На місці обвалу розташований спортзал. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

До прибуття пожежно-рятувальних підрозділів з будівлі коледжу евакуювали 97 осіб.

На місці інциденту перебувають 15 співробітників МНС і п'ять одиниць техніки.

За даними регіональної прокуратури, причиною обвалу стала тріщина в покритті. У цей момент у спортзалі нікого не було.

До слова, у Держдумі РФ заявили, що загальноросійська програма розселення з аварійного житла фактично зупинена через брак коштів у бюджеті. За словами депутата Андрія Гурульова, грошей немає через війну проти України.

Як повідомлялося, до списку міст, де росіяни можуть купити вторинне житло за сімейною іпотекою, потрапили населені пункти, які контролює Україна. До переліку ввійшли Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля, Дружківка та Херсон.