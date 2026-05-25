Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна знайшла дешевий спосіб збивати російські ракети без Patriot

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна знайшла дешевий спосіб збивати російські ракети без Patriot
Українська розробка Lima вже захищає цивільну інфраструктуру від атак РФ
фото: Михайло Федоров/Facebook
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Українська система Lima не знищує цілі фізично, а змушує ракети РФ втрачати координати та падати далеко від об’єктів удару

Україна дедалі активніше використовує новітні системи радіоелектронної боротьби як дешевшу альтернативу дорогим західним ракетам для ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Україна створила дешеву альтернативу Patriot

Йдеться про український комплекс Lima, який розробив оборонний стартап Cascade Systems. Як пояснили розробники, система не знищує повітряні цілі фізично, а втручається у їхню навігацію.

За словами одного з інженерів із позивним «Алхімік» , Lima створює потужні поля перешкод, які порушують супутникові сигнали. «Окрім простого придушення навігації, ми використовуємо підміну координат та заміну координат на кілька кілометрів. Ми можемо зробити так, щоб їхні ракети падали в поля, а не вражали цілі», – заявив він.

Як Lima змінює правила повітряної війни

Однією з головних переваг Lima називають її відносно низьку вартість. Один комплекс коштує приблизно €58 тис.. Для порівняння, одна ракета Patriot PAC-3 коштує стільки, скільки вистачило б на захист великого міста комплексами Lima.

За даними компанії Cascade Systems, Україні вже поставили понад 400 таких систем. Їх почали використовувати у липні 2024 року, а з жовтня 2025-го комплекси залучили також до захисту цивільної інфраструктури.

Розробники стверджують, що за останні 18 місяців Lima змогла заглушити 20 500 дронів Shahed та перенаправити десятки балістичних і крилатих ракет.

Начальник відділу радіоелектронної боротьби Сухопутних військ України Максим Скорецький заявив, що нові модифікації Lima здатні протидіяти навіть далекобійній зброї, яка використовує російську систему супутникової навігації ГЛОНАСС.

Росія модернізувала свої системи – Україні довелося відповідати

За його словами, після втрати супутникового сигналу російські ракети можуть продовжувати рух за інерціальною системою навігації, однак їхня точність різко падає.

Також систему навчилися використовувати проти російських керованих авіабомб. «Навіть якщо авіабомба відхилиться від цілі приблизно на 20 метрів, це вже означає, що ціль продовжуватиме існувати», – зазначив Скорецький.

Водночас він наголосив, що використання лише засобів РЕБ має і ризики, адже дрони та ракети після втрати сигналу все одно падають і можуть завдати шкоди. «Однак, чи вразять російські балістичні ракети бажану ціль, коли буде увімкнено Lima? Я б сказав, що це навряд чи», – додав він.

За інформацією розробників, перші версії Lima з’явилися ще у 2022 році для боротьби з крилатими ракетами. На створення системи компанія витратила понад $2 млн власних коштів. Державні контракти Cascade Systems почала отримувати лише наприкінці минулого року.

У Politico також зазначають, що на початку 2025 року російські війська почали використовувати модернізовані антени «Комета», через що попередні версії українських систем РЕБ частково втратили ефективність. «Ось тоді й почалося справжнє життя. Ми жили у своїй лабораторії, намагаючись зламати нові російські антени», – розповів «Алхімік».

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ за останній час, застосувавши ракети різних типів та сотні дронів. У столиці були пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі, а рятувальники кілька годин розбирали завали після ударів.

Читайте також:

Теги: Україна ракета дрон Patriot системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Італія відзначила 81-шу річницю визволення від фашизму та нацистської окупації традиційною ходою з прапорами
Скандал в Італії: на учасників акції з українськими прапорами скоєно напад
26 квiтня, 12:54
Уночі 27 квітня окупанти завдали ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеси
Президент відзначив ефективність ППО України. Скільки дронів вдається збити
27 квiтня, 12:22
Розкрито новий фейк ворога про українських капеланів
Росія вигадала новий фейк про українських капеланів ЗСУ (відео)
27 квiтня, 15:31
Перші відбіркові заходи заплановані на червень 2026 року
Єврокомісія запустила платформу бойових випробувань технологій для України
29 квiтня, 15:10
Під загрозою закриття перебуває від 10 до 15% малих та середніх молочно-товарних ферм в Україні
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
29 квiтня, 16:47
Очільник українського МЗС зазначив, що Київ «дуже зацікавлений у діалозі на високому, найвищому рівні»
Дрони та досвід боїв: Україна пропонує Японії стратегічне партнерство у сфері безпілотних систем
2 травня, 09:51
Обмін полоненими 5 березня 2026 року
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57
Наприкінці місяця похолодання посилиться
В Україні не буде спеки: синоптики обіцяють прохолоду зі Скандинавії
23 травня, 08:05
Захисники встановили новий рекорд у категорії «Військова стійкість та оборона»
Бійці ЗСУ, що обороняють села Мала Токмачка, встановили національний рекорд
Вчора, 21:27

Соціум

Україна знайшла дешевий спосіб збивати російські ракети без Patriot
Україна знайшла дешевий спосіб збивати російські ракети без Patriot
Головком армії Норвегії відвідав українських десантників та штурмовиків
Головком армії Норвегії відвідав українських десантників та штурмовиків
Стало відомо, скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ
Стало відомо, скільки коштувала Росії комбінована атака на Київ
Танкери з нафтою та газом залишили Ормузьку протоку після блокади
Танкери з нафтою та газом залишили Ормузьку протоку після блокади
Китай відправив астронавта на річну місію в космос
Китай відправив астронавта на річну місію в космос
Атака на Ярославль та Білгород: наслідки (відео)
Атака на Ярославль та Білгород: наслідки (відео)

Новини

В окремих областях України дощитиме з грозами: погода на 25 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Знак з небес: Кубок Росії розвалився під час нагородження
Вчора, 22:40
РФ поставила «Орєшнік» на конвеєр: аналітики Defence Express попередили про зростання загрози
Вчора, 13:43
На південному сході України очікуються грози: погода на 24 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
23 травня, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
23 травня, 08:55

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua