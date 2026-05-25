Україна знайшла дешевий спосіб збивати російські ракети без Patriot

Українська система Lima не знищує цілі фізично, а змушує ракети РФ втрачати координати та падати далеко від об’єктів удару

Україна дедалі активніше використовує новітні системи радіоелектронної боротьби як дешевшу альтернативу дорогим західним ракетам для ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

Україна створила дешеву альтернативу Patriot

Йдеться про український комплекс Lima, який розробив оборонний стартап Cascade Systems. Як пояснили розробники, система не знищує повітряні цілі фізично, а втручається у їхню навігацію.

За словами одного з інженерів із позивним «Алхімік» , Lima створює потужні поля перешкод, які порушують супутникові сигнали. «Окрім простого придушення навігації, ми використовуємо підміну координат та заміну координат на кілька кілометрів. Ми можемо зробити так, щоб їхні ракети падали в поля, а не вражали цілі», – заявив він.

Як Lima змінює правила повітряної війни

Однією з головних переваг Lima називають її відносно низьку вартість. Один комплекс коштує приблизно €58 тис.. Для порівняння, одна ракета Patriot PAC-3 коштує стільки, скільки вистачило б на захист великого міста комплексами Lima.

За даними компанії Cascade Systems, Україні вже поставили понад 400 таких систем. Їх почали використовувати у липні 2024 року, а з жовтня 2025-го комплекси залучили також до захисту цивільної інфраструктури.

Розробники стверджують, що за останні 18 місяців Lima змогла заглушити 20 500 дронів Shahed та перенаправити десятки балістичних і крилатих ракет.

Начальник відділу радіоелектронної боротьби Сухопутних військ України Максим Скорецький заявив, що нові модифікації Lima здатні протидіяти навіть далекобійній зброї, яка використовує російську систему супутникової навігації ГЛОНАСС.

Росія модернізувала свої системи – Україні довелося відповідати

За його словами, після втрати супутникового сигналу російські ракети можуть продовжувати рух за інерціальною системою навігації, однак їхня точність різко падає.

Також систему навчилися використовувати проти російських керованих авіабомб. «Навіть якщо авіабомба відхилиться від цілі приблизно на 20 метрів, це вже означає, що ціль продовжуватиме існувати», – зазначив Скорецький.

Водночас він наголосив, що використання лише засобів РЕБ має і ризики, адже дрони та ракети після втрати сигналу все одно падають і можуть завдати шкоди. «Однак, чи вразять російські балістичні ракети бажану ціль, коли буде увімкнено Lima? Я б сказав, що це навряд чи», – додав він.

За інформацією розробників, перші версії Lima з’явилися ще у 2022 році для боротьби з крилатими ракетами. На створення системи компанія витратила понад $2 млн власних коштів. Державні контракти Cascade Systems почала отримувати лише наприкінці минулого року.

У Politico також зазначають, що на початку 2025 року російські війська почали використовувати модернізовані антени «Комета», через що попередні версії українських систем РЕБ частково втратили ефективність. «Ось тоді й почалося справжнє життя. Ми жили у своїй лабораторії, намагаючись зламати нові російські антени», – розповів «Алхімік».

Нагадаємо, у ніч проти 24 травня Росія здійснила одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ за останній час, застосувавши ракети різних типів та сотні дронів. У столиці були пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура та автомобілі, а рятувальники кілька годин розбирали завали після ударів.