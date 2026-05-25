Головком армії Норвегії відвідав українських десантників та штурмовиків

Єгор Голівець
Єгор Голівець
Сирський зустрівся з головкомом Норвегії у бойових частинах на півдні
Норвезький генерал особисто ознайомився з ситуацією на південному фронті та обговорив із Сирським нову військову допомогу для ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Збройних сил Королівства Норвегія генералом Ейріком Крістофферсеном відвідали військові частини, які виконують бойові завдання у Південній операційній зоні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Сирського у Facebook.

За словами головкома ЗСУ, делегація відвідала органи військового управління, а також окремі десантно-штурмові та штурмові підрозділи, які беруть участь у відсічі російської агресії.

«Разом із головнокомандувачем Збройних сил Королівства Норвегія генералом Ейріком Крістофферсеном відвідав органи військового управління, окремі десантно-штурмові та штурмові частини, що виконують бойові завдання із відсічі збройній агресії Російської Федерації в Південній операційній зоні», – зазначив Сирський.

Він наголосив, що Норвегія залишається одним із найбільш послідовних союзників України під час повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про надання військової допомоги, фінансування посилення української протиповітряної оборони, передачу безпілотників та боєприпасів.

Як повідомив Сирський, Ейрік Крістофферсен особисто ознайомився з оперативною обстановкою на південному напрямку та побачив, як працює наявне озброєння.

Під час зустрічі сторони також обговорили потреби Збройних сил України в озброєнні, військовій техніці та боєприпасах. Окремо йшлося про подальше посилення співпраці між Україною та Норвегією як у двосторонньому форматі, так і в межах ширших міжнародних ініціатив. Сирський подякував Крістофферсену, уряду Норвегії та норвезькому народу за підтримку України та допомогу Силам оборони.

Нагадаємо, що командир штурмового батальйону полку «Скеля» Алдо Апач заявив, що не бачить швидкого завершення війни та вважає мінімальною умовою перемоги України припинення обстрілів і повернення територій станом до повномасштабного вторгнення. Також він розкритикував ставлення частини мобілізованих до військової підготовки та наголосив, що українці мали готуватися до війни заздалегідь.

