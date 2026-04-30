Ураження НПЗ у Туапсе: супутник зафіксував значні руйнування після українських ударів

Ростислав Вонс
Супутниковий знімок Туапсинського НПЗ після гасіння пожежі
скриншот з відео «Радіо Свободи»

Востаннє Туапсинський НПЗ був під ударом українських безпілотників уночі 28 квітня

У Туапсе внаслідок українських атак на території нафтопереробного заводу зруйновано частину резервуарів із паливом і прилеглу інфраструктуру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Радіо Свободу».

На супутникових знімках Туапсинський НПЗ після того, як пожежу, спричинену українськими атаками, загасили. Зазначається, що повністю знищено чотири великі резервуари з паливом. Також пошкоджено два резервуари меншого обсягу.

Раніше 30 квітня губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що в Туапсе пожежники повністю загасили пожежу на нафтопереробному заводі, яка спалахнула внаслідок атаки дронів.

Нагадаємо, у межах зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу «Туапсинський» у Краснодарському краї Росії.

До слова, російський диктатор Володимир Путін висловив занепокоєння атаками безпілотників на енергетичні об’єкти РФ. Зокрема, він заявив, що удари по інфраструктурі в Туапсе несуть загрозу екологічній безпеці регіону.

Раніше «Главком» писав, що за останні два тижні Сили оборони України здійснили серію з трьох масованих атак дронами на стратегічний НПЗ у Туапсе, внаслідок яких було знищено понад 60% логістичних потужностей порту та безпосередньо вражено установки з переробки нафти.

