Ходорковський: Вчорашні затримання мітингувальників поставили питання перед опозицією, як далі боротись з режимом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Така здатність до самоорганізації дає мені впевненість, що гасло «Геть царя!», нарешті, через 500 років, буде нарешті заміщений гаслом «Геть самодержавство!», - написав Ходорковський

Майбутнім незалежним кандидатам від опозиції в Росії доведеться вирішити, в який спосіб продовжувати боротьбу з Путінським режимом. Таку думку висловив російський олігарх та в’язень сумління Михайло Ходорковський.

«Вчорашній, вельми масовий мітинг в Москві, його підтримка Пітером, Єкатеринбургом, рядом інших міст, наступні жорсткі затримання його учасників поставили перед опозицією ряд питань про способи продовження боротьби з режимом. Відповідь на них доведеться дати раді незалежних кандидатів, хто б до нього не увійшов, як би себе не назвав і в якій би формі ця група політичних представників громадянського суспільства не існувала в майбутньому», - написав він в Facebook.

На думку Ходорковського, головне досягнення минулих мітингів - демонстрація громадянським суспільством, що воно здатне справлятися з самоорганізацією без звичних лідерів і навпаки висувати відразу безліч нових обличь в якості своїх представників.

«Я дуже радий, що трибуна змогла бути заповнена не «політичними пенсіонерами», а свіжими людьми і що існуючі лідери і їх структури погодилися виконувати «сервісну», допоміжну роль не випинаючи себе і не сварячись через «місця», - заявив опозиціонер.

«Така здатність до самоорганізації дає мені впевненість, що гасло «Геть царя!», нарешті, через 500 років, буде нарешті заміщений гаслом «Геть самодержавство!». Причому не тільки на плакатах, а й в умах», - відмітив Ходорковський.

Він пообіцяв, що найближчим часом заявить про свої додаткові кроки щодо підтримки російського громадянського суспільства.

Нагадаємо, 10 серпня у Москві відбувся погоджений з міською владою мітинг на підтримку незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму. За даними проекту «Білий лічильник», в акції протесту взяли участь більше 50 тис. людей. А кількість затриманих на акціях протесту у чотирьох містах РФ перевалила за 300.

Михайло Ходорковський – колишній власник компанії «Юкос», якого заарештували в 2003 році. Звільнили ж його внаслідок помилування Путіним у 2013 році. Але вже в 2015 році Слідчий комітет РФ звинуватив його у вбивстві мера Нефтеюганську і оголосив у розшук. Зараз Ходорковський знаходиться за кордоном.