Російський літак дав гак у 15 тис. км, щоб вивезти дипломатів з Європи (карта)

Літак, яким забирали до Москви висланих дипломатів з європейських країн, був змушений летіти в обхід через заборону на польоти над країнами ЄС

Росія забирає своїх дипломатів з європейських столиць. Через авіаційні обмеження росіян везуть в обліт за дуже складним й довгим маршрутом. Про це свідчать дані Flightradar24.

Так, Іспанія та Греція вислали російських дипломатів зі своїх столиць, а РФ направила літак для їх вивезення, пише Українська правда.

Сервіс із відслідковування руху повітряних суден зафіксував, що з московського аеропорту «Внуково» до Мадрида літак РФ летів вдвічі довше, ніж раніше, бо мав залишатися у міжнародному авіаційному просторі.

Іспанія та Греція зробили одноразовий виняток для входу літака в їхній повітряний простір, аби росіяни могли забрати своїх громадян, інші країни для цього рейсу подібних винятків не робили.

Загальна довжина польоту склала 15,163 тис. км, що лише трохи менше, ніж найдовший у світі рейс між Сінгапуром і Нью-Йорком.

Фактичні траєкторії польоту в порівнянні з великими коловими маршрутами:

Дані Flightradar24

Вилітаючи з Мадрида, російський літак оминув Північну Африку та узбережжя Середземного моря, уникаючи повітряного простору Мальти та Італії. Після перетину простору Лівії в Єгипет рейс повернув на північ для підходу до Афін.

З Афін борт рухався повітряним простором Туреччини, бо Анкара поки не приєднувалася до авіабойкоту, запровадженого європейцями. Після виходу з повітряного простору Туреччини політ продовжився на схід, уникаючи зони російського повітряного простору поблизу України, яка була закрита з початку російського вторгнення наприкінці лютого.

Оскільки інші країни заявили, що російські дипломати також можуть бути вислані, ймовірно, подібні обльоти манівцями Росії доведеться зробити ще не раз.

Нагадаємо, через загрозу нацбезпеці країни, Міністерство закордонних справ Іспанії вирішило видворити близько 25 російських дипломатів.

Також Японія висилає вісьмох російських дипломатів і оголосила нові санкції проти РФ.

Раніше про висилку дипломатів рф заявили у МЗС Швеції (3), Данії (15) та Італії (30). Уряд Німеччини визнав 40 російських дипломатів «небажаними особами», у Франції - близько 30 дипломатів, діяльність яких суперечить інтересам безпеки країни. Всього за останні два тижні було видворено з країн ЄС понад 150 російських дипломатів.