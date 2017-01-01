Хорватський генерал на суді в Гаазі прийняв ціанід калію – експертиза

Ціанід калію призвів до зупинки серця у генерала Пральяка

Рідиною, яку в суді Гааги 29 листопада випив засуджений хорватський генерал Слободан Пральяк, був ціанід калію. Про це свідчать попередні результати експертизи крові, проведені нідерландськими фахівцями, повідомляє «Громадське». «Токсикологічний тест показав, що у крові Пральяка була виявлена концентрація ціаніду калію. Це



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Слободян Пральяк вживає отруту на суді в Гаазі

Ціанід калію призвів до зупинки серця у генерала Пральяка

Рідиною, яку в суді Гааги 29 листопада випив засуджений хорватський генерал Слободан Пральяк, був ціанід калію.

Про це свідчать попередні результати експертизи крові, проведені нідерландськими фахівцями, повідомляє «Громадське».

«Токсикологічний тест показав, що у крові Пральяка була виявлена концентрація ціаніду калію. Це призвело до зупинки серця, що і вважається причиною смерті», - йдеться у висновку експертів.

Раніше повідомлялося, що під час засідання Міжнародного трибуналу по колишній Югославії генерал Слободан Пральяк прийняв отруту після оголошення вердикту.

За словами очевидців, Пральяк несподівано встав, підняв руку до рота, відкинув голову назад. Як виявилося, підсудний проковтнув склянку чогось, що, за словами його адвоката, було отрутою.

Дізнавшись, що його вирок був залишений чинним, він сказав судді: «Я прийняв отруту».

Генерал Пральяк був доставлений до лікарні в критичному стані.

Того ж дня державне телебачення Хорватії оголосило про смерть генерала.

За інформацією ЗМІ, Пральяк запланував самогубство щонайменше за два роки до втілення свого наміру в дійсність. Хорватські медіа оприлюднили деталі прощального листа генерала.

Пральяк і Ядранко Прліч очолювали невизнану Хорватську республіку Герцег-Босна, що утворилася в 1991 році в результаті розпаду Югославії. Суд визнав їх винними у воєнних злочинах проти боснійських мусульман.

Нагадаємо, в середу, 22 листопада, Міжнародний трибунал по колишній Югославії в Гаазі засудив боснійсько-сербського генерала Ратко Младича до довічного ув'язнення.