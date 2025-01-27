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Готель із людьми спалахнув на курорті у Туреччині

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Готель із людьми спалахнув на курорті у Туреччині
Про жертв пожежі на разі інформації немає
фото: ahaber

A Haber: багатоповерхова будівля з робітниками спалахнула в турецькій Аланії

Рятувальники гасять потужну пожежу в дев'ятиповерховій будівлі готелю в турецькій провінції Аланья. Про це повідомляє телеканал A Haber. За даними джерела, усередині в момент займання перебували робітники, адже готель не заселений, а лише будується.


«Пожежа спалахнула в одній із багатоповерхових будівель в Аланії, вона викликала паніку серед мешканців. Пожежні бригади були направлені до будівлі, де перебували робітники, які проводили ремонт»,  – йдеться  у повідомленні.
Пізніше стало відомо, що людей, замкнених у вогняній пастці, було врятовано. Інформації щодо постраждалих не наводиться. Пожежа в будівлі, за попередніми даними, виникла через неправильне використання зварювального апарату.

Нагадаємо, масштабна пожежа на курорті в Болу сталася в ніч проти 21 січня. Згідно з інформацією, спалах розпочався у дерев'яному готелі, розташованому на висоті 2 200 м. У будівлі було майже 240 гостей. 22 січня в Туреччині було оголошено днем ​​жалоби. Готель Grand Kartal було вирішено знести.

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Теги: Туреччина пожежа соціум Анталія ремонт готель

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