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На Київщині внаслідок атаки російських дронів постраждала дитина

Іванна Гончар
glavcom.ua
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На Київщині внаслідок атаки російських дронів постраждала дитина
Внаслідок ворожої атаки поранено дитину та виникла пожежа
фото з відкритих джерел

Хлопчика госпіталізували до лікарні

На Київщині внаслідок атаки ворожих дронів постраждала дитина. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

«Внаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки ворожих БпЛА на Київщину в одному із населених пунктів поранення отримала дитина 2012 року народження», – йдеться у повідомленні.

У хлопчика підозра на контузію та рвана рана бедра. Його госпіталізували до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога.

Також повідомляється, що через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудованій котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Наразі пожежа локалізована. Вибуховою хвилею пошкоджено скління сусіднього будинку.

До слова, у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. На Київщині працювала ППО.

Нагадаємо, що триває 1059-й день війни.

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Теги: Київщина війна дрон підозра дитина поранення небезпека пожежа

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