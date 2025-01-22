Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: понад 70 людей згоріли заживо

Кількість загиблих під час пожежі у турецькому готелі зросла до 76

У туристичному центрі гірськолижного курорту Карталкая, розташованого в горах Кероглу турецької провінції Болу, в одному з готелів 21 січня сталася масштабна пожежа. Кількість жертв у результаті пожежі зросла до 76. Про це на місці події журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, пише Milliyet.

«За останніми даними, кількість загиблих склала 76. Було встановлено особи 52 жертв. Тіла 45 з них передані родичам. Під час розслідування вже затримано дев'ять осіб», – сказав Алі Єрлікая.

За його словами, 51 особа отримала поранення. У зв'язку з інцидентом проводиться розслідування. Наголошується, що готель був 12-поверховий, на момент пожежі в ньому було 238 осіб.

Пожежа могла виникнути на 4 поверсі, у ресторані

Пожежа спалахнула в ресторані готелю близько 03:27 ночі за місцевим часом. Сильне займання почалося з верхніх поверхів. Вогонь швидко охопив будинок, оскільки зовнішнє оздоблення готелю було виконано з дерева, що сприяло стрімкому поширенню полум'я. При цьому причину займання досі не встановлено. Деякі гості в паніці вистрибували з вікон, і спускались вниз із вікон на простирадлах, адже достатньої кількості спеціальних пожежних сходів у готелі не було. Стверджувалося також, що в готелі нібито не було детектора диму чи системи пожежогасіння, не було спеціального сигналу при займанні та дверей запасного виходу.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. pic.twitter.com/2MXXlmRD8D — QHA - Kırım Haber Ajansı (@qha_kirimhaber) — QHA - Kırım Haber Ajansı (@qha_kirimhaber) January 21, 2025

Стало відомо, що відстань до найближчої до готелю пожежної частини становить 28,5 км, а перші рятувальники з'явились на місці через 48 хвилин після повідомлення про загоряння.

На місце події було направлено пожежників, медиків, співробітників управління з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) та Міжнародної медичної рятувальної бригади (UMKE). Загалом до операції з ліквідації пожежі задіяно 267 осіб. У Туреччині оголошено добу загальнонаціональної жалоби за загиблими.

Нагадаємо, станом на вчора було відомо про 66 загиблих людей під час пожежі.