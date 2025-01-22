Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: понад 70 людей згоріли заживо

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: понад 70 людей згоріли заживо
Пожежа в Болу перетворила люксовий готель на попелище
фото із відкритих джерел

Кількість загиблих під час пожежі у турецькому готелі зросла до 76

У туристичному центрі гірськолижного курорту Карталкая, розташованого в горах Кероглу турецької провінції Болу, в одному з готелів 21 січня сталася масштабна пожежа. Кількість жертв у результаті пожежі зросла до 76. Про це на місці події журналістам повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая, пише Milliyet.

«За останніми даними, кількість загиблих склала 76. Було встановлено особи 52 жертв. Тіла 45 з них передані родичам. Під час розслідування вже затримано дев'ять осіб», – сказав Алі Єрлікая.

За його словами, 51 особа отримала поранення. У зв'язку з інцидентом проводиться розслідування. Наголошується, що готель був 12-поверховий, на момент пожежі в ньому було 238 осіб. 

Пожежа могла виникнути на 4 поверсі, у ресторані
Пожежа могла виникнути на 4 поверсі, у ресторані

Пожежа спалахнула в ресторані готелю близько 03:27 ночі за місцевим часом. Сильне займання почалося з верхніх поверхів. Вогонь швидко охопив будинок, оскільки зовнішнє оздоблення готелю було виконано з дерева, що сприяло стрімкому поширенню полум'я. При цьому причину займання досі не встановлено. Деякі гості в паніці вистрибували з вікон, і спускались вниз із вікон на простирадлах, адже достатньої кількості спеціальних пожежних сходів у готелі не було. Стверджувалося також, що в готелі нібито не було детектора диму чи системи пожежогасіння, не було спеціального сигналу при займанні та  дверей запасного виходу. 

Стало відомо, що відстань до найближчої до готелю пожежної частини становить 28,5 км, а перші рятувальники з'явились на місці через 48 хвилин після повідомлення про загоряння.

На місце події було направлено пожежників, медиків, співробітників управління з запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій при уряді Туреччини (AFAD) та Міжнародної медичної рятувальної бригади (UMKE). Загалом до операції з ліквідації пожежі задіяно 267 осіб. У Туреччині оголошено добу загальнонаціональної жалоби за загиблими. 

Нагадаємо, станом на вчора було відомо про 66 загиблих людей під час пожежі. 

Читайте також:

Теги: пожежа міністр розслідування будинок готель поранення Туреччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Голосування було перенесено на 7 січня 2025 року
Вибір кандидатів у Антикорупційну раду при Міноборони. Після скандалу голосування було перенесено
26 грудня, 2024, 13:20
Апартаменти, де міг зупинитися Фіцо, розташовані на останньому поверсі, мають площу 194 кв. м, а вартість проживання в них становить 6200 євро за одну ніч
Після зустрічі з Путіним Фіцо зник на два тижні: ЗМІ виявили, де він перебував
3 сiчня, 23:44
Суд поклав на чиновника низку відповідних процесуальних обов'язків
Суд обрав запобіжний захід для очільника Держмитслужби
10 сiчня, 18:35
Маєток розташований у Малібу. Він триповерховий, вартістю $9 млн
На узбережжі Каліфорнії під час пожеж дивом вцілів будинок
13 сiчня, 16:40
Наслідки пожеж у Каліфорнії вражають
«Згоріло дощенту, нічого немає»: Трамп порівняв пожежі у Каліфорнії з ядерним вибухом
14 сiчня, 09:54
Після інциденту адвокатка була госпіталізована, адже її стан погіршився
Скандал з побиттям адвокатки у Бучанському ТЦК: з'явилася реакція поліції
16 сiчня, 09:50
Внаслідок ранкової російської атаки на столицю постраждала станція метро «Лук’янівська»
Зеленський відреагував на удари РФ по Києву та Запоріжжю
18 сiчня, 13:07
Новообраний президент США Дональд Трамп прибув до Вашингтона напередодні інавгурації
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
20 сiчня, 05:50
Група підлітків побила дівчинку
У Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчину: розпочато розслідування
20 сiчня, 23:49

Соціум

Субтропічний Новий Орлеан накрив потужний сніговий шторм
Субтропічний Новий Орлеан накрив потужний сніговий шторм
Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: понад 70 людей згоріли заживо
Пожежа на гірськолижному курорті у Туреччині: понад 70 людей згоріли заживо
Удар по нафтобазі в Тульській області: з’явилися супутникові знімки
Удар по нафтобазі в Тульській області: з’явилися супутникові знімки
Жанна Нємцова розповіла про свої стосунки з російським шпигуном Пабло Гонсалесом
Жанна Нємцова розповіла про свої стосунки з російським шпигуном Пабло Гонсалесом
Де ховається підсанкційний олігарх Абрамович: журналісти Telegraph розкрили подробиці
Де ховається підсанкційний олігарх Абрамович: журналісти Telegraph розкрили подробиці
Пожежа на гірськолижному курорті в Туреччині: загинуло понад 60 людей (оновлено)
Пожежа на гірськолижному курорті в Туреччині: загинуло понад 60 людей (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
151K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 січня 2025
33K
Трамп на інавгураційному балі розрізав торт шаблею та згадав Кім Чен Ина
30K
Командування Медичних сил відреагувало на затримання головного психіатра ЗСУ
17K
По одному кожні 45 хвилин: мільйонери масово тікають із Британії
14K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала менше 20 хвилин

Новини

Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Сьогодні, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Сьогодні, 00:33
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Історик з Гарварду пояснив, на чому будується політика США щодо Росії
Вчора, 05:41
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:58
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:13

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua