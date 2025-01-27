Атака РФ на Івано-Франківщину: рятувальники гасять пожежі (фото)

На одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківщини виникли пожежі внаслідок ворожих атак

27 січня РФ атакувала Прикарпаття, внаслідок чого на одному з об’єктів інфраструктури Івано-Франківського району виникли пожежі на двох локаціях. Про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники оперативно локалізували та загасили пожежу площею 100 кв. м, однак продовжують тушити пожежу площею 500 кв. м. Постраждалих немає.

На місці залучались 58 рятувальників та 25 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, що цієї ночі ворог кілька разів атакував Прикарпаття, застосовуючи ударні безпілотники. Ціллю стали об’єкти критичної інфраструктури. Про це повідомила глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Як повідомлялося, у ніч проти 27 січня у Дніпрі прогриміла серія вибухів. Дрони атакували місто, працювала ППО. Внаслідок атаки російських дронів, один з них впав на багатоповерхівку. На останньому поверсі будинку зайнялась пожежа.

До слова, триває 1069-й день війни. Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку. Окупантам вдалось просунутися поблизу Борової, Покровська та Курахового.