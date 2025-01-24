«Мамо, пробач за все». Нові деталі пожежі в турецькому готелі, де заживо згоріли 78 людей

Готель на гірськолижному курорті Карталкая після пожежі неможливо відновити

Готель Grand Kartal на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині, де сталася велика пожежа, що забрала 78 життів, вирішено знести. Про це повідомив телеканал Habertürk.

Рішення про знесення 12-поверхового готелю, зведеного в 1978 році, прийнято на підставі результатів експертизи, проведеної фахівцями міністерства довкілля, містобудування та зміни клімату.

Карталкая – гірськолижний курорт на північному заході Туреччини. Розташований за 263 км від Стамбула, і за 186 км від Анкари в районі гірської гряди Кероглу на висоті 2 200 м над рівнем моря.

Нагадаємо, пожежа в готелі сталася вночі проти 21 січня. Загалом на момент займання у готелі перебували 238 гостей, з них 78 загинули. Зокрема декан бізнес-школи зі своєю дочкою; 10-річний плавець та його мати; два менеджери енергетичної компанії зі своїми синами; лікар-ортодонт, її чоловік та двоє дітей; два кухарі, які працювали в готелі, та інші. Було впізнано 56 жертв, тіла 45 загиблих передали родичам.

Також за даними CNN Turk, серед жертв жахливої трагедії опинилося відразу 14 членів однієї родини. Йдеться про родину співробітниці компанії Turkish Airlines Зехри Сене Гюльтекін.

У готелі померла ціла родина Зехри Гюльтекін

Разом із нею під час пожежі загинули чоловік, троє дітей та ще дев'ять родичів. Гюльтекін – дочка Мехмета Гюнера, одного з колишніх депутатів від Партії справедливості та розвитку (ПСР) Туреччини. Під час пожежі жінка зателефонувала матері та попросила у неї вибачення за все.

Пожежа у готелі тривала протягом приблизно 10 годин

Пожежа попередньо спалахнула в ресторані готелю близько 03:27 ночі за місцевим часом. Сильне займання почалося з верхніх поверхів. Вогонь швидко охопив будинок, оскільки зовнішнє оздоблення готелю було виконано з дерева, що сприяло стрімкому поширенню полум'я. При цьому причину займання досі не встановлено. Деякі гості в паніці вистрибували з вікон, і спускались вниз із вікон на простирадлах, адже достатньої кількості спеціальних пожежних сходів у готелі не було. Стверджувалося також, що в готелі нібито не було детектора диму чи системи пожежогасіння, не було спеціального сигналу при займанні та дверей запасного виходу.

Загалом час пожежі постраждала 51 особа, зазначає міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікай. 39 постраждалих вже виписали з лікарні, а 12, як і раніше, проходять лікування, уточнили в МОЗ.

Як зазначають журналісти, пожежа сталася під час шкільних канікул, більшість загиблих відпочивали родинами. Деякі були постійними відвідувачами готелю та поверталися сюди з року в рік. У Туреччині 22 січня було оголошено загальнонаціональну жалобу. Під час розслідування вже затримано дев'ять осіб, з вини яких могла статись трагедія.