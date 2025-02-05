Готелі у Японії дуже дорогі: влада запропонувала оригінальне рішення

Новий японський двоярусний автобус призначений для мандрівників, які не хочуть жити у готелі

Готелі у Японії дедалі дорожчають, що є викликом для бюджетних туристів. Перший в Японії спальний автобус із сидіннями, що повністю розкладаються, може допомогти економним мандрівникам скоротити витрати. Про це пише Nikkei Asia.

Влада країни вирішила запустити нічні автобуси зі спеціальними відкидними кріслами, які трансформуватимуться в повноцінні горизонтальні ліжка для сну. Таким чином туристи зможуть одночасно проїхати велику відстань у нічний час і уникнути зайвої дорогої ночівлі в готелі.

«Компанія Kochi Ekimae Kanko нещодавно представила свій новий автобус, оснащений спеціальними сидіннями, які розкладаються у пласкі двоярусні ліжка. Автобус вміщує 24 пасажири і розпочне щотижневі рейси на пробній основі між Токіо та префектурою Коті на півдні Японії», – йдеться у статті.

Автобус, що отримав назву Sommeil Profond (від французького «глибокий сон)» буде оснащений 12 двоярусними ліжками, а квиток на нього обійдеться в 7300 японських єн (приблизно 1965 грн) протягом усього випробувального періоду, після чого його вартість піднімуть до 14 000 єн (приблизно 3770 грн).

«Багато хто вважає нічні автобуси дешевими, але незручними. Я хочу надати їм можливість розкладати сидіння і перетворити автобуси на найкращий варіант пересування», – заявив президент Kochi Ekimae Kanko Акітосі Умебара.

Видання зазначає, що на тлі сплеску туризму в Японії у 2024 році мандрівники стали частіше їздити на нічних автобусах замість того, щоб бронювати готелі. Наприклад, автобусний оператор Willer Express, що базується в Токіо, зазначив, що середня заповнюваність експрес-автобусів за рік зросла на 5% – до 86%. Опитування, проведене компанією в жовтні, також показало, що понад 60% респондентів заявили, що вони їздили нічними автобусами, оскільки проживання в готелях було занадто дорогим.

З огляду на це, оператор очікує, що більшу частину попиту становитимуть туристи, які прямують до Токіо на концерти та інші заходи, пов'язані з поп-культурою, що дасть їм змогу не тільки уникнути необхідності платити за готель, а й нормально виспатися вночі.

Нагадаємо, японське місто Отару виставило охорону, аби стримати натовпи туристів.

До слова, Рада з туризму Японії закликала відпочивальників поміняти Токіо та Кіото на інші міста – Тохоку та Канадзава. Причиною такого рішення стали австралійці, які буквально заполонили найпопулярніші туристичні місця.