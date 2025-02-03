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Відомому японському волонтеру продовжили термін перебування в Україні до 21 квітня

Ірина Бура
glavcom.ua
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Відомому японському волонтеру продовжили термін перебування в Україні до 21 квітня
Фумінорі продав своє помешкання в Токіо, щоб допомогти Україні
фото з відкритих джерел

Цучіко зауважив, що дозвіл на перебування не вирішує його проблему із заблокованими рахунками в банку

Міграційна служба продовжила до 21 квітня термін перебування в Україні японського волонтера Фумінорі Цучіко, який відкрив безплатне кафе в Харкові, під назвою FuMi Caffe. Про це волонтер повідомив у Facebook.

«Як показано на фотографії, мій дозвіл на перебування продовжено до 21 квітня», – зазначив він.

Відомому японському волонтеру продовжили термін перебування в Україні до 21 квітня фото 1

Цучіко зауважив, що цей дозвіл не вирішує його проблему із заблокованими рахунками в банку:

«Штамп у паспорті не дозволить ні подати декларацію, ні отримати банківську картку. Як документ потрібен дійсний дозвіл на проживання».

Аби оформити документи, йому потрібно звернутися до Посольства України в Польщі, а після повернення до Харкова подати заяву в управління ДМС.

Нагадаємо, 17 січня Фумінорі Цучіко заявив, що тривалий час не може одержати посвідку на проживання в Україні, тож муситиме залишити країну. ДМС пояснило, що термін законного перебування в Україні японського волонтера минув ще у грудні 2023 року, а документів, які б дозволили оформити законне проживання, він не подавав. До установи Цучіко звернувся після того, як йому заблокували рахунки в банку через незаконність перебування в країні.

Як відомо, на початку 2022-го Фумінорі Цучіко відвідував Київ, а втім, після попередження японського уряду про можливу російську агресію він виїхав до Варшави. Коли ж почалася повномасштабна війна, він повернувся до України.

Спершу японець волонтерив у столичних медичних закладах, а в червні вирушив до Харкова. Згодом Фумінорі продав своє помешкання в Токіо, повернувся з грошима та продовжив волонтерити, а водночас розпочав збір грошей, які йому надсилали переважно небайдужі японці.

Навесні 2023-го він разом з українкою Наталією Грамою відкрив FuMi Caffe – безплатний заклад на Салтівці, найбільш постраждалому від російських атак районі.

Раніше легендарний японський волонтер повідомив про спробу захопити його благодійне кафе у Харкові. 

До слова, президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вручили Фумінорі Цучіко відзнаку глави держави «Національна легенда України».  Цією відзнакою нагороджуються громадяни, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.

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Теги: Харків Японія війна волонтер документи Володимир Зеленський президент

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