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Названо 10 найкращих виробників сонячних панелей за 2024 рік

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Названо 10 найкращих виробників сонячних панелей за 2024 рік
Виробництво сонячних панелей
фото: depositphotos.com

Інвестори вкладають більше коштів у дослідження та розробки порівняно з 2023 роком, у середньому на 4%

Найбільші виробники сонячних модулів зможуть задовольнити попит, адже показали стабільне виробництво у першій половині 2024 року, попри значні труднощі. Аналітична компанія Wood Mackenzie у своєму звіті представила рейтинг із 10 найкращих компаній у цій галузі.

Ці виробники досягли середнього рівня використання виробничих потужностей у 66%, більшість перевищила 70% на тлі дуже сильного зниження цін на сонячні модулі та перебоїв у постачанні кремнію – основного матеріалу. Вони продемонстрували стабільні показники у першому півріччі.

Примітно, що в останньому рейтингу з'явилося більше не китайських виробників з Індії, Сінгапуру та Японії, які пробилися у першу десятку. Вони роблять значний внесок у світове виробництво фотоелектричних модулів і допомагають забезпечити зростаючий попит.

Рейтинг 10 найкращих виробників сонячних панелей:

  • 1 місце: Jinko Solar – Китай;
  • 2 місце: LONGi Green Energy – Китай;
  • 3 місце: JA Solar – Китай;
  • 4 місце: Trina Solar – Китай;
  • 5 місце: Canadian Solar – Китай/Канада;
  • 6 місце: Adani Solar – Індія;
  • 7 місце: Tongwei – Китай;
  • 7 місце: Astronergy – Китай;
  • 8 місце: DMEGC Solar – Китай;
  • 9 місце: EliTe Solar – Сінгапур;
  • 9 місце: VSUN SOLAR – Японія;
  • 9 місце: Risen Energy – Китай;
  • 10 місце: Maxeon Solar Technologies – Сінгапур.

У Wood Mackenzie звернули увагу, що 7-ме і 9-те місця присудили кільком компаніям через близькі показники. Однаковий рейтинг отримали виробники з різницею у 0,3 бала або менше.

Керуюча консультантка і керівниця відділу досліджень глобального ланцюжка поставок сонячної енергії Яна Гришко додала, що лідери виділяються своєю прибутковістю. У той час як багато компаній зіткнулися з фінансовими втратами, вісім із 13 провідних компаній повідомили про отримання прибутку у першій половині 2024 року.

«Це досягнення підкреслює їхню здатність управляти значним зниженням цін за рахунок ефективного контролю витрат і оптимізації ефективності», – заявила фахівець.

Згідно зі звітом, перехід на нові технології відбувається швидше, ніж очікував ринок. TOPCon лідирує у галузі технологічних інновацій, крім того, збільшується виробництво гетероперехідних сонячних елементів (HJT) і елементів зі зворотним зв'язком (back contact). Інвестори вкладають більше коштів у дослідження та розробки порівняно з 2023 роком, у середньому на 4%.

Однак у звіті також зазначено, що поточне зростання попиту на сонячну енергію не вирішує проблему надлишкових потужностей, викликаних швидким розширенням виробництва. Десятка найбільших виробників дедалі більше занепокоєні низькими показниками завантаження і скороченням маржі, що змушує їх обережніше будувати плани.

«Останнім часом у сонячній галузі спостерігається різке зниження цін на модулі: з $0,24 за ват до $0,08 за ват, що становить зниження більш ніж на 70%. Це значне зниження цін чинило значний тиск на доходи і прибутковість у всьому секторі, викликаючи побоювання щодо стійкості деяких виробників», – додала Гришко.

Wood Mackenzie за власною унікальною методикою оцінила понад 38 виробників сонячних фотоелектричних модулів з 11 країн, із загальною виробничою потужністю та відвантаженням, що становить 68% і 84% від світового обсягу відповідно. Експерти враховували дев'ять різних критеріїв, зокрема досвід виробництва модулів, вертикальну інтеграцію, фінансові показники, використання потужностей і багато іншого. Рейтинг складено на основі опитувань постачальників, публічних заявок, власних баз даних і численних бесід з виробниками.

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Теги: Японія Канада Китай ринок рейтинг Індія технології Сінгапур енергетика електроенергія

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