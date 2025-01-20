Літні японці добровільно сідають до в'язниць: СNN пояснило тренд

Літні люди отримують у в'язниці догляд та спілкування, якого їм бракує на волі

Люди похилого віку в Японії все частіше приймають нетирадиційне рішення через самотність

Жителі Японії похилого віку добровільно прагнуть сісти у в'язницю заради виживання. Про це йдеться у відповідному матеріалі СNN.

Як випливає зі статті, найбільша жіноча в'язниця Японії заповнена переважно представниками похилого віку. При цьому, за словами місцевих охоронців, для ув'язнених настільки гостра проблема самотності, що вони воліли б залишитися за ґратами.

«Є навіть люди, які кажуть, що готові платити 20 тис. або 30 тис. (5404-8106 грн) ієн на місяць (якщо зможуть), щоб жити тут постійно», – розповів співробітник жіночої в'язниці Тотігі Такаєсі Сіранага.

Відомо, що засуджені отримують регулярне харчування, безкоштовну медичну допомогу, догляд та спілкування, якого їм не вистачає у житті на волі.

«У цій в'язниці дуже хороші люди. Можливо, це життя для мене найстабільніше», – зізналася 81-річна злочинниця, яка відбуває покарання за крадіжку їжі.

Крім того, наголошується, що 20% японців віком від 65 років живуть у бідності.

«Є люди, які приходять сюди, бо холодно або тому що вони голодні. Вони можуть отримувати безкоштовну медичну допомогу, поки перебувають у в'язниці, але після звільнення їм доведеться платити за неї самим, тому деякі люди хочуть залишитися тут якнайдовше», – висловився він.

До слова, влада Токіо планує запровадити чотириденний робочий тиждень для всіх державних службовців, щоб підвищити рекордно низький рівень народжуваності.