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Російська олімпійська чемпіонка підтримала повномасштабне вторгнення РФ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російська олімпійська чемпіонка підтримала повномасштабне вторгнення РФ
Російська фехтувальниця в Instagram вподобала пост прихильника війни з Україною
фото з відкритих джерел

Донька керівника Олімпійського комітету Росії підтримує в соцмережах війну, яку розв'язала РФ проти України

Ще одна російська олімпійська чемпіонка засвітилася у підтримці російської агресії. Йдеться про доньку керівника Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова Софію. Про це повідомляє телеграм-канал Base of Ukrainian sports.

Російська фехтувальниця в Instagram вподобала пост іншого одіозного російського олімпійського чемпіона та прихильника війни з Україною Євгена Рилова.

Нещодавно Рилов опублікував світлину, де він з великою літерою Z на грудях бере участь в пропагандистському мітингу на підтримку війни.

«Рівно рік тому, саме за це фото, за мою щиру підтримку Володимира Володимировича Путіна, за мою щиру любов до Батьківщини і Вітчизни, що я ввібрав з юних років, з молоком матері – мене дискваліфікували та відібрали моє право, яке було дане мені при народженні, захищати честь моєї улюбленої Батьківщини на міжнародних стартах. Але на жодну секунду я не засумнівався у своєму рішенні і не зрадив честі своєї Країни. Росіє, я тебе кохаю! Перемога за нами!» – написав прихильник війни.

Саме цю пропагандистську маячню на підтримку війни та вподобала «нейтральна атлетка поза політикою» Софія Позднякова.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань. Про це під час візиту до Китаю заявив президент МОК Томас Бах.

Ще в березні на засіданні виконкому МОК він зазначив, що рішення про те, чи зможуть російські та білоруські спортсмени виступити на Олімпіаді в Парижі наступного року, буде ухвалено в належний час.

У коментарі виданню Бах сказав, що потрібен час, щоб побачити, як ці рекомендації приймаються та дотримуються. Однією зі згаданих ним рекомендацій є те, щоб спортсмени цих двох країн могли б узяти участь в Олімпіаді з нейтральним статусом.

До слова, російські ультрас, які з'їхалися з усієї країни, вирішили потішити своє его. Терористи облаштувалися на стадіоні тамтешнього футбольного клубу Маріуполь, який тимчасово припинив своє існування через війну, яку РФ розв'язала на території України.

Теги: спорт фехтувальниця росіяни війна

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