Гроссі переобраний головою МАГАТЕ на другий термін

Рада керуючих схвалила перепризначення Гроссі шляхом акламації, тобто голосування не проводилося

Сьогодні, 10 березня, Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії підтримала повторне призначення Рафаеля Гроссі на посаду генерального директора МАГАТЕ. Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«10 березня Рада керуючих МАГАТЕ, що складається з 35 країн, підтримала перепризначення Рафаеля Гроссі на другий чотирирічний термін на посаді генерального директора організації», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Рада керуючих схвалила перепризначення Гроссі шляхом акламації, тобто голосування не проводилося і жодна країна не висловила заперечень.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Для мене велика честь, що одностайним рішенням правління призначило мене на наступний термін, і я дуже вдячний за довіру, яку країни-члени продовжують надавати мені як голові МАГАТЕ», – прокоментував Гроссі переобрання.

Рафаель Гроссі став гендиректором МАГАТЕ 2 грудня 2019 року.

Його другий термін на посаді починається 3 грудня цього року і триватиме до 2 грудня 2027 року. Він є шостим генеральним директором з моменту заснування МАГАТЕ в 1957 році.

Як раніше повідомлялося, Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на 2023-2025 роки.