Художник поцупив у музею $84 тисяч і назвав це мистецтвом

Єнс Ганінґ (Jens Haaning) за контрактом отримав від музею $84 тисячі доларів, однак виставив порожні полотна

Свою інсталяцію митець назвав Take the Money and Run – «Бери гроші й тікай»

Данський художник-концептуаліст Єнс Ганінґ за контрактом отримав від музею $84 тисячі, однак виставив порожні полотна, заявивши, що той факт, що він взяв гроші вже є витвором мистецтва.

Інсталяцію з пустими полотнами, яку Ганінґ надіслав до музею, художник назвав Take the Money and Run («Бери гроші й тікай» - ред.)

«Суть роботи в тому, що зникли пів мільйона крон», – зазначив він, передає DK.

При цьому за контрактом, художник мав відтворити попередню роботу – інсталяцію з двома скляними рамками, наповненими грошима, які зображали середній дохід Австрії і Данії.

Єнс Ганінґ за контрактом отримав від музею 84 тисячі доларів, однак виставив порожні полотна

Згідно договору, митець має повернути музею гроші після виставки, однак Ганінґ заявив, що не планує цього робити, а його нова інсталяція є протестом проти винагороди, яку йому запропонували за роботу. Він також зазначив, що мав сам витратити майже 4 тисячі доларів на відтворення своєї роботи.

«Чому я не можу зробити витвір мистецтва про своє власне становище?» Якщо ви працюєте на якійсь гівняній роботі й вас іще просять заплатити, щоб ви туди прийшли, беріть касу і вшивайтеся», – наголосив Ганінґ.

Директор музею Лассе Андерсон назвав інсталяцію «цікавим витвором мистецтва», однак наголосив, що художник має повернути кошти. Також Андерсон заявив, що Ганінґу запропонували «справедливу винагороду» за роботу: відсоток від проданих квитків, 10 тисяч крон (1,57 тисячі доларів) відповідно до контракту і ще до шести тисяч євро (7,02 тисячі доларів) компенсації за роботу.

Єнс Ганінґ – відомий у Данії художник-концептуаліст, який почав свою кар’єру в 1990-х роках. Серед найвідоміших його робіт — «Турецькі жарти» (записи розмов турків, які розповідали рідною мовою анекдоти одне одному) та «Літо-1996 у Мідделбурзі» (Ганінґ переніс до музею в місті Мідделбурґ невелику фабрику з пошиття одягу, на якій працювали мігранти).