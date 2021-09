Художник поцупив у музею $84 тисяч і назвав це мистецтвом



Єнс Ганінґ (Jens Haaning) за контрактом отримав від музею $84 тисячі доларів, однак виставив порожні полотна фото: travers.world/profiles

Свою інсталяцію митець назвав Take the Money and Run – «Бери гроші й тікай»