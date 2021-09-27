Художник поцупив у музею $84 тисяч і назвав це мистецтвом
Свою інсталяцію митець назвав Take the Money and Run – «Бери гроші й тікай»
Данський художник-концептуаліст Єнс Ганінґ за контрактом отримав від музею $84 тисячі, однак виставив порожні полотна, заявивши, що той факт, що він взяв гроші вже є витвором мистецтва.
Інсталяцію з пустими полотнами, яку Ганінґ надіслав до музею, художник назвав Take the Money and Run («Бери гроші й тікай» - ред.)
«Суть роботи в тому, що зникли пів мільйона крон», – зазначив він, передає DK.
При цьому за контрактом, художник мав відтворити попередню роботу – інсталяцію з двома скляними рамками, наповненими грошима, які зображали середній дохід Австрії і Данії.
Згідно договору, митець має повернути музею гроші після виставки, однак Ганінґ заявив, що не планує цього робити, а його нова інсталяція є протестом проти винагороди, яку йому запропонували за роботу. Він також зазначив, що мав сам витратити майже 4 тисячі доларів на відтворення своєї роботи.
«Чому я не можу зробити витвір мистецтва про своє власне становище?» Якщо ви працюєте на якійсь гівняній роботі й вас іще просять заплатити, щоб ви туди прийшли, беріть касу і вшивайтеся», – наголосив Ганінґ.
Директор музею Лассе Андерсон назвав інсталяцію «цікавим витвором мистецтва», однак наголосив, що художник має повернути кошти. Також Андерсон заявив, що Ганінґу запропонували «справедливу винагороду» за роботу: відсоток від проданих квитків, 10 тисяч крон (1,57 тисячі доларів) відповідно до контракту і ще до шести тисяч євро (7,02 тисячі доларів) компенсації за роботу.
Єнс Ганінґ – відомий у Данії художник-концептуаліст, який почав свою кар’єру в 1990-х роках. Серед найвідоміших його робіт — «Турецькі жарти» (записи розмов турків, які розповідали рідною мовою анекдоти одне одному) та «Літо-1996 у Мідделбурзі» (Ганінґ переніс до музею в місті Мідделбурґ невелику фабрику з пошиття одягу, на якій працювали мігранти).