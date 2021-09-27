На реконструкції зали урочистих подій підрядник привласнив понад пів мільйона гривень

Підозрюваному у привласненні коштів загрожує до 12 років позбавлення волі

Керівник підрядної організації постане перед судом

Деснянська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно керівника підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених на реконструкцію приміщень зали урочистих подій в особливо великих розмірах. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підрядна організація згідно з договором, укладеним з комунальним підприємством «Ватутінськінвестбуд», здійснювала роботи з реконструкції приміщень у будівлі по просп. Маяковського під розміщення зали урочистих подій.

Надалі шляхом внесення до актів виконаних робіт неправдивої інформації щодо їх фактичних обсягів керівник підрядної фірми заволодів коштами місцевого бюджету на суму понад 750 тис. грн, що підтверджується висновками експертизи.

Підрядна організація здійснювала роботи з реконструкції приміщень у будівлі по просп. Маяковського під розміщення зали урочистих подій

На стадії ознайомлення сторонами із матеріалами кримінального провадження сторона захисту намагалася скасувати повідомлення про підозру фігуранту, проте суди першої та апеляційної інстанцій відмовили у задоволенні відповідних клопотань.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювалося Деснянським управлінням поліції ГУ НП в Києві.